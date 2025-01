ASSE – L’oeil d’Adrien Ponsard : « Cardona est un bon renfort mais il en faudrait d’autres »

L’ancien attaquant de l’ASSE Adrien Ponsard se réjouit du retour chez les Verts d’Irvin Cardona. Il espère que l’attaquant sera suivi par d’autres recrues de qualité.

« C’est bien que Cardona revienne. Son arrivée a mis du temps à se concrétiser mais ça fait plaisir, il va faire du bien. Je pense qu’il va être complémentaire de Stassin, qui est un vrai buteur. Stassin aura plus de ballons avec lui, surtout que Cardona peut jouer sur un côté. Cet été, j’avais regretté qu’on ne le reprenne pas. Il aurait fallu faire l’effort. J’ai une pensée pour Olivier Dall’Oglio. Il avait insisté pour le retour de « Cardo » et il n’avait pas été écouté. Peut-être qu’avec lui, la première partie de saison n’aurait pas été la même et qu’on n’aurait pas eu besoin de changer de coach.

« Il va nous mettre quelques buts et apporter plus de technique et de concurrence »

J’ai lu que c’est Horneland qui a soumis le nom de Cardona aux dirigeants, peut-être que Larsonneur lui a montré quelques vidéos vu que Cardona et lui sont très potes. Son retour fait plaisir à pas mal de joueurs et à beaucoup de supporters. Sans lui, je ne pense pas qu’on serait remontés en L1. Il a mis des buts décisifs : Rodez, Metz, son doublé contre Bordeaux… C’était en L2 mais il a le niveau L1, il était tellement au dessus… Il va nous faire du bien. Il va nous mettre quelques buts et apporter plus de technique, plus de concurrence aussi car certains se sont un peu endormis sur leurs lauriers. C’est un bon renfort mais il en faudrait d’autres. L’idéal, ce serait une recrue par ligne, minimum. »