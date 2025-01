ASSE – L’oeil d’Adrien Ponsard : « Stassin m’a vraiment épaté »

L’ancien attaquant des Verts Adrien Ponsard se réjouit de la victoire de l’ASSE contre Reims (3-1) et met en avant la performance de Lucas Stassin, auteur d’un but et d’une passe décisive.

« On a vu un super match, le meilleur de l’ASSE cette saison et de loin. Reims est passé à côté, il y avait des boulevards derrière et on en a bien profité. On a eu des occasions à la pelle, ça partait de tous les côtés. On restait sur quatre défaites, il n’y avait pas de recrues. C’était les même joueurs mais ce n’était pas la même équipe ! Je ne veux pas jeter la pierre à Dall’Oglio, il a fait du bon boulot, mais il était stoïque devant son banc. Horneland, lui, il est au taquet, il vit le match à fond ! Il a donné l’impulsion, l’intensité. C’est incroyable comme l’équipe était transfigurée.

« Il faut quand même recruter »

Tous les joueurs ont été bons. Au milieu, on a étouffé les Rémois avec un gros pressing. Bouchouari a été énorme dans la récupération et la percussion. On est allés vite vers l’avant, on a trouvé la profondeur, il y avait tout. A la mi-temps, on aurait pu mener 3-0 et on s’est retrouvés à 1-0 contre nous. J’ai eu un peu peur. Mais Nadé a fait son déboulé et ça a permis à Boakye d’égaliser. Nadé, quand il est là, ce n’est plus la même équipe, on défend beaucoup mieux. Il est vraiment costaud. Et celui qui m’a beaucoup plu aussi c’est Stassin. On comprend mieux pourquoi Kilmer a investi autant d’argent sur lui. Dans ce système il est dans de meilleures dispositions pour s’exprimer, ça joue plus haut, les autres sont plus près de lui. Il a un registre assez complet, il fait des appels, il remise. Il a manqué de vivacité sur son face à face en première mi-temps mais il a super bien fini. Sur sa passe décisive il joue bien le coup, sur son but aussi. C’est un vrai but d’avant-centre. Franchement je l’ai trouvé épatant. C’est prometteur. J’espère qu’il va confirmer, et l’équipe aussi, même si ce sera forcément dur à Paris. Après, on ne m’enlèvera pas de l’idée qu’il faut recruter. Ce serait bien de prendre au moins un attaquant de plus, un mec complémentaire avec Stassin, surtout que Sissoko a pris cinq matches. Si Horneland a deux ou trois Vikings à amener, perso je prends. Ce sont des vaillants et ils ne craignent pas le froid ! »

