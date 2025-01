ASSE Mercato : après Cardona, un autre chouchou d’Horneland ouvre la porte !

Dans les petits papiers de l’AS Saint-Étienne sur ce mercato, Zeidane Inoussa (Häcken, 22 ans) ne verrait aucun inconvénient à être transféré dans un club étranger cet hiver.

Après Irvin Cardona, un autre dossier cher à l’ASSE pourrait rapidement se débloquer au mercato. Transféré de Brommapojkarna à Häcken pour environ 1,7 million d’euros, Zeidane Inoussa a réalisé une saison remarquable (10 buts et 7 passes décisives en 30 rencontres toutes compétitions confondues) et ne serait pas contre le fait de partir à l’étranger pour continuer sa progression.

Zeidane ouvert à l’étranger

« Il y a des intérêts, a expliqué l’ailier suédois à Fotbollskanalen J’ai parlé à mes agents et nous avons vérifié ces intérêts pour essayer de planifier mon avenir. Pour être tout à fait honnête, je veux juste jouer au football. Je suis curieux de connaître les intérêts qu’il y a autour de moi, mais je veux être dans un endroit où je me sens apprécié et où il y a un plan pour moi. Que ce soit ici, à Hacken ou ailleurs, je ne sais pas. En ce moment, je me sens très bien à Häcken. Ils ont un bon plan de carrière pour moi. Le projet sportif est bon et il me convient parfaitement. Pour autant, je pense que la plupart des joueurs de l’Allsvenskan ont envie de partir à l’étranger. C’est probablement le rêve de presque tout le monde. C’est également le mien aussi. Je suis ouvert à un départ si cela convient à moi et à Häcken. »

L’ASSE n’est pas la seule sur les rangs

Si rien ne dit que la préférence de Zeidane va à l’ASSE, le club ligérien pourrait lui proposer un plan de progression qui colle avec ses aspirations de carrière. Le spécialiste des transferts Nico Schira précise toutefois que plusieurs clubs italiens surveillent également la situation du jeune ailier de 22 ans. Häcken, conscient de la valeur de son joueur, pourrait en profiter pour faire monter les enchères et maximiser un potentiel transfert au mercato.

