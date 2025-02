ASSE – Mercato : Cafaro revient sur son départ

Buteur lors de son premier match avec le Paris FC, Mathieu Cafaro est revenu sur son départ précipité de l’ASSE.

Absent du groupe lors du dernier déplacement de l’ASSE à Lille (1-4), Mathieu Cafaro savait que son temps de jeu risquait d’être très réduit s’il était resté à Saint-Etienne jusqu’au bout de son contrat, qui expirait en juin. L’ancien rémois a donc profité de l’intérêt du Paris FC pour quitter le Forez lors des dernières heures du Mercato, et son histoire avec le club de la capitale a très bien commencé puisqu’il a inscrit un but à son entrée en jeu vendredi contre Pau (3-1).

« Ce n’était pas prévu que je parte de Sainté »

« On m’a appelé un peu en dernière minute pour venir au Paris FC, on m’a expliqué le projet, a-t-il confié à beIN. Ça m’a attiré tout de suite. L’envie de vivre une deuxième montée en deux ans, c’est ce que je suis venu faire. Ce n’était pas prévu que je parte de Sainté même si j’avais un peu moins de temps de jeu ces derniers temps chez les Verts. Quand le Paris FC m’a appelé, on m’a présenté le projet, l’envie de monter ce club en Ligue 1. On m’a demandé d’apporter mon expérience à ce groupe. Les moments que j’ai vécus la saison dernière à Saint-Etienne, c’était enrichissant et ça m’a permis d’engranger pas mal d’expérience. »

