ASSE Mercato : Fodé Ballo-Touré libéré par l’AC Milan

Cible de l’ASSE l’été dernier, Fodé Ballo-Touré vient d’être libéré par l’AC Milan.

A la recherche d’un latéral gauche, l’AS Saint-Etienne avait mené des discussions avec l’AC Milan pour le recrutement de Fodé Ballo-Touré l’été dernier. Il ne restait que quelques détails à régler avant l’officialisation du deal, selon Fabrizio Romano, mais l’opération avait finalement été annulé, le joueur se montrant un peu trop gourmand aux yeux de Kilmer Sports.

Formé au PSG, lui qui est originaire de la banlieue parisienne, l’international sénégalais, qui a joué deux saisons à Lille (2017-19) puis deux autres à Monaco (2019-21) avant de rejoindre les Rossoneri, vient de passer le début de la saison avec la réserve milanaise en Serie C, où il n’a participé qu’à trois rencontres. Prêté à Fulham la saison dernière, le joueur vient de voir ce mardi son contrat rompu par l’AC Milan. Il est donc libre. Le Havre aurait pris des renseignements pour le recruter.

🚨❌ AC Milan have terminated Fodé Ballo-Toure’s contract with immediate effect.



He’s now available as free agent. pic.twitter.com/bKUdQpTyoI