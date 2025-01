ASSE Mercato : Horneland s’est confié sur l’avenir de Cafaro

Alors que Mathieu Cafaro est annoncé sur le départ à l’ASSE, Eirik Horneland a évoqué le cas de l’ancien rémois en conférence de presse.

En fin de contrat, Mathieu Cafaro ne devrait pas recevoir de proposition pour prolonger à l’ASSE et l’ailier n’a pas joué le week-end dernier contre Nantes (1-1). Eirik Horneland lui a préféré le jeune Djylian N’Guessan, qui est pourtant un avant-centre, et Zuriko Davitashvili. Auteur de l’égalisation face aux Canaris, Augustine Boakye est entré en jeu, mais pas Cafaro. Un signal qu’Horneland ne compte plus sur lui ?

« Je suis content de l’avoir »

Amené à évoquer la situation du joueur hier en conférence de presse, le Norvégien a un peu noyé le poisson. « Mathieu Cafaro a un bon potentiel, a-t-il expliqué. C’est un profil un peu différent de Boakye et de Davitashvili. Il a cette capacité à faire des courses dans le dos de la défense. Même s’il n’a pas joué la semaine dernière, je suis content de l’avoir et d’avoir plusieurs outils à ma disposition. Sur son premier match contre Reims, il avait été très actif, il nous a apporté plusieurs opportunités. C’est là qu’on voit que c’est vraiment un bon joueur. Contre Paris, c’était plus compliqué mais c’est normal face à un adversaire de ce calibre. » On verra ce soir si Cafaro jouera ou non à Auxerre, lui qui est sollicité cet hiver par Caen, mais qui n’aurait pas très envie de rejoindre un club actuellement relégable en L2.