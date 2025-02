ASSE Mercato : Louis Mouton fait une grande annonce sur son avenir

En conférence de presse, Louis Mouton a jeté ce jeudi un froid sur une possible prolongation à l’ASSE.

Revenu l’été dernier à l’AS Saint-Étienne après un prêt réussi du côté de Pau, Louis Mouton s’est imposé cette saison comme un titulaire régulier dans l’équipe stéphanoise. Mais le milieu de terrain français a un avenir incertain chez les Verts puisqu’il arrive en fin de contrat en juin prochain.

Présent ce jeudi en conférence de presse avant le match face au Stade Rennais, le numéro 14 de l’ASSE s’est exprimé sur son avenir, réfutant qu’il était en négociations avec ses dirigeants pour une prolongation.

« Il n’y a pas de discussion entre le club et moi concernant une prolongation »

« Je suis focalisé sur les cinq derniers mois de mon contrat. Actuellement, il n’y a pas de discussion entre le club et moi concernant une prolongation mais ce n’est pas le sujet. L’objectif c’est d’abord de maintenir le club en Ligue 1 et on verra ensuite ce qu’il se passe sur le plan personnel. Nous sommes plusieurs à être en fin de contrat, on verra à la fin de la saison, quand on sera maintenu, on aura le temps de discuter de l’avenir », a confié le joueur de 24 ans avant d’affirmer qu’il se sentait très bien dans le Forez. « Vous savez, je suis tellement heureux de jouer à Sainté en Ligue 1. Si on m’avait dit il y a deux ans, que je serais titulaire en Ligue 1 avec l’ASSE, je ne sais pas si je l’aurais cru. Je me donne toujours à 100% dans ce que je fais, c’est ma façon d’être focus sur mon jeu. Je dois garder ma ligne de conduite sur ce point. Il me reste, cinq mois au minimum ici où je dois tout donner. »

