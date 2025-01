ASSE Mercato : un club pousse pour Cafaro

L’intérêt de Caen se confirme pour Mathieu Cafaro, en fin de contrat à l’ASSE.

Comme révélé dans nos colonnes l’été dernier, Mathieu Cafaro faisait partie des joueurs que l’ASSE poussaient vers la sortie après sa montée en L1, au même titre qu’Anthony Briançon ou Thomas Monconduit notamment. L’ancien rémois est resté mais à six mois de la fin de son contrat sa situation n’a pas changé : il n’entre plus dans les plans du club. Eirik Horneland lui a d’ailleurs envoyé un message assez clair le week-end dernier contre Nantes en lui préférant le jeune Djylian N’Guessan, et en ne le faisant pas entrer en jeu.

Caen le veut, mais…

Avec la montée en puissance d’Augustine Boakye, la présence de N’Guessan, de Zuriko Davitashvili, et le probable retour d’Irvin Cardona, Cafaro risque d’avoir un temps de jeu très limité s’il reste chez les Verts cet hiver. L’intérêt de Caen avait été évoqué et il y a quelques jours et dans un Space sur X, mardi soir, Mohamed Toubache Ter a confirmé que le club normand faisait le forcing pour attirer l’ancien rémois. A 27 ans, ce dernier ne serait toutefois pas emballé par l’idée de quitter l’ASSE pour retourner en L2. Son plan serait plutôt de partir libre, en juin. A moins que Caen se montre particulièrement convaincant.