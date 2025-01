ASSE – Mercato : Victor Lobry en route pour un nouveau défi

Passé par l’ASSE, Victor Lobry, sans club depuis son départ de Guingamp au printemps, s’est engagé avec Amiens.

Sur le site MyLigue2, Victor Lobry, libre depuis son départ de Guingamp au printemps dernier, avait évoqué sa situation il y a quelques semaines. « Quand j’ai atterri à Guingamp, j’étais vraiment heureux. Si le choix de janvier dernier était à refaire, je ferai le même. Je joue, je suis performant, c’est peut-être mes six mois les plus consistants de ma carrière en Ligue 2. Les négociations commencent, on arrive presque au bout, on est quasiment tous d’accord et puis il y a l’histoire des droits TV. Le club me dit que la proposition n’est plus à l’ordre du jour : les budgets ne sont plus les mêmes. »

18 mois à Amiens

Dans l’attente de trouver un nouveau challenge, Lobry peaufinait sa condition physique. « Je m’entraîne six fois par semaine pour me développer physiquement un maximum. J’ai aménagé une salle de muscu chez moi, je me suis rapproché de trois prépas physiques pour que mon programme soit vraiment cohérent sans avoir une seule vision. Je me suis rapproché d’un nutritionniste pour arriver affuté et j’ai commencé une préparation mentale. » Des efforts qui ont fini par payer puisque le milieu de terrain, après les départs de Mamadou Fofana (New England Revolutions) et Yvan Ikia Dimi (Bordeaux), vient de s’engager pour un an et demi avec Amiens (L2), où il portera le numéro 8. Un retour aux sources pour le natif de Soissons.