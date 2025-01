ASSE Mercato : Zeidane Inoussa confirme l’intérêt des Verts

L’ailier suédois Zeidane Inoussa a reconnu qu’il était bien pisté par l’ASSE pour une arrivée dans le Forez cet hiver.

Auteur de 9 buts et 6 passes décisives en 29 matches disputés avec Häcken depuis son arrivée au sein du club suédois, Zeidane Inoussa est l’une des cibles hivernales de l’ASSE, comme l’avait dévoilé Le Progrès. A 22 ans, l’ancien joueur de Caen, Murcie et Valence, lié à son club jusqu’en 2027, a reconnu les contacts avec l’ASSE dans un entretien à Fotbollskanalen. Et il ne ferme pas la porte à un départ d’Häcken.

« Ils ont pris des renseignements »

« L’ASSE ? J’en ai un peu entendu parler par mon agent. Ils ont pris des renseignements et ont manifesté leur intérêt, mais je n’en ai pas entendu parler davantage. La Ligue 1 ? C’est un bon championnat. C’est une ligue du top cinq et mon rêve est de jouer dans l’un des cinq grands championnats, comme la Premier League, bien sûr. Ça peut être difficile d’y arriver si vous jouez dans l’Allsvenskan depuis dix ans… À un moment donné, il faut partir. Nous verrons si cela se produira maintenant, cet été ou l’hiver prochain. C’est difficile à dire ». Zeidane Inoussa s’est illustré cette saison en Ligue Europa Conférence avec 3 buts et 3 passes décisives cumulées en six matches.