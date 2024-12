ASSE : Dall’Oglio n’avait vraiment pas vu le coup venir

Officiellement limogé ce samedi, au lendemain de la défaite de l’ASSE à Toulouse (2-1), l’entraîneur de l’ASSE, Olivier Dall’Oglio, était pourtant déjà tourné sur la suite de la saison.

Pour son dernier match de championnat en 2024, l’AS Saint-Étienne s’est inclinée ce vendredi sur la pelouse de Toulouse (2-1), en match d’ouverture de la 15e journée de Ligue 1. Avec cette défaite, les Verts pourraient finir l’année dans la zone rouge, à la 17e et avant-dernière place, en cas de victoire ou match nul ce dimanche (17h) du Havre face au RC Strasbourg.

Dall’Oglio se projetait sur la suite

La suite du championnat, ça sera en tout cas sans Olivier Dall’Oglio, officiellement limogé ce samedi. Mais en conférence de presse après le revers au Stadium, l’ancien entraîneur des Verts assurait pourtant qu’il ne comptait pas baisser les bras, tout en remotivant ses joueurs en vue du début de l’année 2025.

« On savait qu’on allait avoir une saison difficile. Elle l’est. On aurait aimé que ce soit mieux, on travaille beaucoup et il y a beaucoup d’investissement de la part de tout le monde. Les vents seront différents à un moment donné. On a la capacité de rebondir, ça fait partie de notre travail. Qu’on soit déçus et abattus, ok, mais on doit repartir au travail ». Un travail qu’il ne poursuivra donc pas dans le Forez…

