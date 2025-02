ASSE Mercato : Stassin veut rester longtemps chez les Verts

Lucas Stassin, l’attaquant belge de l’ASSE, s’est confié sur son début de saison et son avenir. Qu’il n’imagine pas ailleurs qu’à Saint-Etienne.

Auteur de 3 buts et 4 passes décisives depuis le début de la saison, Lucas Stassin, acheté pour près de 10 M€ l’été dernier à Westerloo par l’ASSE, a accordé un entretien au site Evect. Le Belge évoque notamment son statut de joueur le plus cher de l’histoire de l’ASSE… « Ça m’a mis une pression sur les épaules mais j’ai essayé de ne pas trop y penser, confie-t-il. En venant ici, je voyais ça comme un nouveau challenge que je devais relever. Je me suis senti prêt à le faire et je savais que ça allait me rendre plus fort dans tous les domaines. Je vois ça comme un point positif. »

A 20 ans, le Belge a glissé qu’il n’était pas venu à Saint-Etienne pour une ou deux saisons, mais qu’il se voyait plutôt s’inscrire sur la durée… « Forcément. Si je suis venu ici, c’est pour faire partie de ce projet. On va voir comment ça va fonctionner. Si je suis venu ici, c’est que j’ai accepté de faire partie de ce projet sur le long-terme. »