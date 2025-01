ASSE : toujours pas de recrues, faut-il s’inquiéter pour la fin du Mercato ?

C’est sans recrue que l’ASSE est allée ramener un point d’Auxerre (1-1) hier soir. Mais faut-il s’inquiéter de la lenteur du Mercato des Verts ? C’est notre débat du jour…

« Un peu quand même ! »

« Après la première partie de saison très délicate des Verts, je pensais que Kilmer Sports allait corriger le tir en dégainant dès l’ouverture du Mercato pour renforcer l’équipe. Mais la seule recrue stéphanoise de l’hiver, pour l’heure, est sur le banc, avec Eirik Horneland. Une bonne pioche, à priori, vu ce que montre le Norvégien depuis ses débuts et notamment les deux premiers matches contre Reims et le PSG. Mais le souci, c’est que le successeur de Dall’Oglio doit composer avec ce qu’il a, et que son équipe est quand même très limitée. On l’a vu contre Nantes et à nouveau hier à Auxerre. Deux matches que les Verts auraient peut-être pu remporter avec l’apport d’un ou deux renforts.

Après, de là à s’inquiéter, non. Je veux quand même croire que les dirigeants termineront ce Mercato en renforçant ce qui doit l’être. Cardona devrait finir par signer, le latéral serbe Mimovic est en salle d’attente lui aussi et il ne devrait pas faire de mal à un poste où Appiah a encore été en grande difficulté hier. Au milieu, si Amougou est transféré, Lebreton pourrait venir compenser son départ. Et je ne désespère pas de voir arriver un ou deux éléments de plus. L’ASSE en a besoin. Cela saute tellement aux yeux… »

Laurent HESS

« Cette équipe a des lacunes criantes »

« J’ai regardé le match des Verts face à Auxerre, et je pense qu’ils s’en sortent bien avec ce point. Cela correspond à la physionomie de cette rencontre, même si le but marqué par l’ASSE a été assez heureux avec ce coup de billard. On peut légitimement se poser la question de savoir si avec des recrues, dont Cardona, est-ce que Sainté aurait gagné le match ? Je pense que oui.

Cette équipe a des lacunes criantes, et il ne reste que quelques jours pour les combler. Il va donc falloir faire vite, surtout que l’ASSE aura du très très lourd à gérer dans les prochaines semaines, avec un calendrier dantesque. Sur les 3 prochains matchs, il y aura Lille, Rennes et Marseille au programme. Rien que ça… ».

William TERTRIN

