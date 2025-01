Champions League : les gains faramineux des participants, le LOSC va toucher plus que le Real Madrid !

L’UEFA a dévoilé la liste des gains touchés par les 36 clubs ayant participé au tour de Ligue de la Champions League. C’est colossal. Le premier, Liverpool, touche presque 100 M€ !

On connaît désormais les clubs qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et tous ceux qui vont disputer les barrages. Conséquence directe d’une nouvelle formule qui a occasionné deux matches de plus pour chaque participant à la phase de Ligue. Et donc un très gros chèque à tous les clubs qui avaient le bonheur de disputer l’épreuve. L’UEFA n’a pas menti. Ce jeudi, au lendemain de la 8e et dernière journée, elle a diffusé la montant des chèques qu’elle s’apprête à envoyer aux quatre coins de l’Europe. C’est tout simplement incroyable ! Le leader, Liverpool, est celui qui va toucher le plus, avec 99,07 M€ ! S’il n’avait pas perdu son dernier match, face au club néerlandais du PSV Eindhoven (2-3), le LFC aurait franchi la barre des 100 M€.

89,41 M€ pour le Barça, 80,92 M€ pour le PSG

A noter que le billet d’entrée pour le tour de Ligue est de 18,62 M€. Les 36 équipes ont touché ce montant. Se sont ensuite greffés le market value (grand pays = beaucoup de droits TV = grosse indemnité), le coefficient de performance sur dix ans et les résultats de la saison. Arsenal et l’Inter Milan figurent sur le podium, talonnés par le FC Barcelone, avec 89,41 M€ de gains. Le Real Madrid, qui a réalisé une campagne assez décevante avec trois défaites en huit matches, n’est que 11e avec 78,33 M€.

Chose étonnante, les champions d’Europe madrilènes sont devancés par un club français, Lille ! Les joueurs du LOSC, qui ont commencé par les tours préliminaires mais sont parvenus à terminer dans les huit premiers après leur carton sur le Feyenoord (6-1), sont neuvièmes avec 78,72 M€. Autre club français, le PSG, est quant à lui devant Lille (8e) avec des revenus de l’ordre de 80,92 M€. La formation la moins bien dotée de ce tour de Ligue des Champions, le Slovan Bratislava, empoche tout de même 21,87 M€.

