Champions League : tout ce qu’il faut savoir sur les barrages, le PSG assuré d’affronter un club français

Les matches de la soirée sont terminés, on connaît les huit équipes directement qualifiées pour les 8es de finale de la Champions League et les seize qui prendront part aux barrages. Voici le calendrier de la suite des opérations.

Après cette huitième et dernière journée, le tour de Ligue de la C1 est terminé. On connaît les huit équipes directement qualifiées pour les 8es de finale, celles qui ont terminé aux huit premières places du classement. Il s’agit de Liverpool (1er), Barcelone (2e), Arsenal (3e), Inter Milan (4e), l’Atlético de Madrid (5e), Bayer Leverkusen (6e), Lille (7e) et Aston Villa (8e).

Les formations ayant terminé de la 9e à la 24e place disputeront les barrages, dont l’aller aura lieu les 11 et 12 février, le retour les 18 et 19. Le tirage au sort des barrages aura lieu demain à Nyon. Selon le règlement, les formations classées de la 9e à la 16e place sont assurées de jouer à domicile au retour. Le tirage au sort ne sera pas totalement aléatoire, il est prédéterminé. Les 9e et 10e sont assurés d’affronter les 23e et 24e, les 11e et 12 les 21e et 22e, etc. Cela devrait donc donner :

Atalanta Bergame ou Borussia Dortmund contre Sporting Portugal ou Club Bruges

Real Madrid ou Bayern Munich contre Celtic Glasgow ou Manchester City

AC Milan ou PSV Eindhoven contre Feyenoord Rotterdam ou Juventus Turin

Paris SG ou Benfica contre Monaco ou Brest

Le PSG est donc assuré d’affronter un club français lors du prochain tour !

