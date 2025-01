Emegha cartonne Balerdi, Nice attend une recrue avant l’OM, Delort de retour en L1 ?

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OM – RC Strasbourg : Emegha rabaisse Balerdi

Buteur et vainqueur de son duel avec Leonardo Balerdi, à qui il a donné le tournis hier au Vélodrome (1-1), Emmanuel Emegha n’a pas été tendre avec Leonardo Balerdi. « Prendre un point comme ça face à Marseille, ce n’est pas assez. En deuxième période, ils ne voulaient qu’obtenir des coups francs, des penalties… normalement Marseille est un club qui veut jouer au football ! On connait nos forces et nos qualités et on n’a pas été assez bons pour marquer ce deuxième but. Je regrette de ne pas avoir marqué ce deuxième but, a-t-il analysé sur DAZN. Balerdi n’arrivait pas à m’attraper donc il n’a pas arrêté de faire des fautes. Il ne faisait que de se battre et de me provoquer. C’est un petit pour moi. Je ne suis pas énervé. Je ne veux pas parler de l’arbitrage. L’arbitre était bon. C’était un bon match, on méritait de gagner. Je regrette de ne pas avoir mis ce deuxième but. »

Stade Rennais : le départ de Santamaria à l’OGC Nice quasi bouclé !

Comme déjà expliqué hier, Nice-Matin confirme qu’Arnaud Pouille et Fabrice Bocquet ont bouclé le deal Baptiste Santamaria ce dimanche en fin de journée autour d’un prêt du joueur de 29 ans jusqu’à la fin de saison, avec une option d’achat non obligatoire dont le montant n’a pas filtré. Si tout va bien, l’actuel milieu de terrain du Stade Rennais pourrait jouer contre l’OM dimanche à l’Allianz Riviera en clôture de la 19e journée de Ligue 1 (20h45).

Stade de Reims : Elsner, le maintien n’est plus tabou !

Tenu en échec par une faible équipe du Havre (1-1), le Stade de Reims n’avance plus mais Luka Elsner semble avoir sauvé sa tête sur le banc de touche. Aussi, l’entraîneur champenois évoque ouvertement la course au maintien. « On ne peut pas parler de tabou, a-t-il reconnu en conférence de presse. Il ne faut pas se faire d’illusion. On doit se mettre en position plus sereine et plus stable. Il faut engranger les points pour se mettre à l’abri.

OM – RC Strasbourg : Rosenior nie le penalty sur Rowe

Satisfait du point ramené de Marseille hier en clôture de la 18e journée de Ligue 1 (1-1), Liam Rosenior pense qu’il n’y avait pas penalty sur Jonathan Rowe en fin de match. « Non, il n’y a pas penalty (il revoit les images sur l’écran). Pour moi, ce n’est même pas proche d’être un penalty, a analysé l’entraîneur du RC Strasbourg. Il (Rowe) le voit arriver, je pense qu’il est déjà en train de tomber. Guéla (Doué) ne peut rien faire d’autre. Pour moi, c’est la bonne décision et honnêtement, si pour moi c’était penalty, je vous le dirais. »

Montpellier HSC : Delort finalement de retour ?

Déjà évoqué au cœur du dernier mercato estival, le retour d’Andy Delort pourrait finalement s’organiser cet hiver. D’après MCA Insider, à prendre avec des pincettes, le MC Alger aurait transmis une offre de prêt pour récupérer le joueur de 33 ans jusqu’à la fin de la saison. Le montant de celle-ci n’as pas filtré. Cette saison, l’ancien attaquant du FC Nantes est apparu à 15 reprises (10 en championnat, 5 en Ligue des Champions) pour 3 buts inscrits.

