FC Nantes : une bonne et une mauvaise nouvelle pour Kombouaré avant Brest

Pour affronter ce vendredi (19h) le Stade Brestois, le coach du FC Nantes, Antoine Kombouaré, devrait faire sans l’un de ses titulaires. Et c’est la même pour Eric Roy du côté de Brest.

Le FC Nantes retrouve des couleurs ces dernières semaines. Après avoir enchaînés quatre matchs nuls en Ligue 1, ayant notamment accrochés le LOSC (1-1), l’AS Monaco (2-2) ou encore l’OL (1-1), les Canaris ont renoué dimanche dernier avec la victoire en s’étant imposé sur la pelouse du Stade de Reims (1-2). Ce week-end, ils vont tenter de poursuivre leur petite série d’invincibilité en championnat avec la réception ce vendredi (19h) du Stade Brestois.

Pallois et Camara suspendus pour FC Nantes – Brest !

Avant cette rencontre, Antoine Kombouaré a reçu une bonne et une mauvaise nouvelle. Et pour cause, l’entraîneur nantais va devoir faire sans son défenseur central, Nicolas Pallois, qui a été suspendu un match par la commission de discipline de la LFP pour accumulation de cartons jaunes. Mais le Kanak peut se consoler, Mahdi Camara a subi le même sort côté Brestois et manquera donc également ce match entre le FC Nantes et Brest.

👮‍♂️ Retrouvez toutes les décisions de la Commission de Discipline de la @LFPfr de ce mercredi soir ⤵️https://t.co/Lfi1bV2KnB — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) January 29, 2025

