FC Nantes : bonne nouvelle pour les Canaris avant l’OL

Depuis le début de l’année 2025, les Lyonnais traversent une période de disette offensive dont pourrait profiter le FC Nantes cet après-midi.

En temps normal, la venue de l’Olympique Lyonnais à la Beaujoire est l’assurance de passer un mauvais moment. Mais ce dimanche, les Canaris peuvent être un peu plus sereins qu’à l’accoutumée. Car les Gones traversent une mauvaise période qui aurait pu provoquer le renvoi de leur entraîneur, Pierre Sage, en cas de défaite à Fenerbahçe (0-0) jeudi. Le couperet est toujours présent et il pourrait tomber en cas de performance vraiment mauvaise cet après-midi en Loire-Atlantique.

Seulement 4 buts inscrits en 5 matches en 2025

Ce qui interpelle le plus dans la crise lyonnaise, c’est son manque d’efficacité offensive. Depuis le début de l’année civile, les Rhodaniens n’ont inscrit que 4 buts en 5 matches, alors qu’ils possèdent des buteurs redoutables comme Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze et que leur entraîneur propose un football offensif. Mais en ce premier mois de l’année, la machine est grippée. Un petit but contre la lanterne montpelliéraine (1-0), un à Brest (1-2), deux à Bourgoin (2-2, 2 t.a.b à 4) lors de la fameuse élimination de la Coupe de France, zéro contre Toulouse (0-0) et Fenerbahçe (0-0).

Selon le compte X Stats Foot, l’Olympique Lyonnais n’avait pas connu une telle disette au niveau offensif depuis 1992, quand l’entraîneur était un certain Raymond Domenech. A l’époque, les Gones se stabilisaient en D1 après plusieurs années dans une D2 qu’ils avaient quitté en 1989-90. Leurs moyens étaient loin d’être ceux d’aujourd’hui, ils n’étaient pas une place forte du football français puisque leur palmarès ne comptait que deux Coupes de France. Les choses ont bien changé depuis, hormis ce mutisme offensif. Au FC Nantes d’en profiter !

