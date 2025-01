FC Nantes : Conceiçao a failli en venir aux mains avec l’un de ses joueurs !

A la fin d’AC Milan-Parme (3-2), l’entraîneur rossonero, Sergio Conceiçao, qui a failli venir au FC Nantes, a voulu en découdre avec son propre joueur Davide Calabria !

Cet hiver, alors que l’avenir d’Antoine Kombouaré ne faisait plus aucun doute, les dirigeants du FC Nantes ont exploré deux pistes pour le remplacer : Habib Beye et Sergio Conceiçao. Le premier n’a finalement pas été retenu car il n’avait pas de staff disponible immédiatement. Quant au Portugais, qui a déjà entraîné le FCN, en 2016-17, avant de passer sept saisons au FC Porto, il a préféré attendre un challenge un peu plus relevé. Qui s’est présenté sous la forme de l’AC Milan. Les Rossoneri ont débuté la saison avec l’ancien coach du LOSC Paulo Fonseca mais celui-ci s’est mis plusieurs cadres à dos et les résultats n’étant pas à la hauteur, il a été remercié début janvier.

Une scène surréaliste

Conceiçao est arrivé en sauveur et, pour ses deux premiers matches sur le banc, il a éliminé la Juventus (2-1) en demi-finales de la Supercoupe d’Italie avant de remporter le trophée en s’imposant aux tirs au but face à l’Inter (3-2). Des débuts idylliques, donc. Mais la suite n’est pas forcément évidente pour le Portugais. On en veut pour preuve que, ce dimanche, après que son équipe soit difficilement venue à bout de Parme (3-2) à San Siro, l’ancien ailier est rentré sur la pelouse pour en découdre… avec son propre joueur Davide Calabria !

Plusieurs joueurs, dont le Français Youssouf Fofana, se sont interposés pour éviter le pire. Les médias italiens ne savent pas encore ce que Conceiçao reprochait à son joueur mais, vu comme il est franc, il n’a pas fallu attendre longtemps avant qu’il n’en parle devant les médias, dédramatisant la situation : « C’est une situation du match et c’est parti comme ça. C’est comme avec les enfants au restaurant : s’il y a un comportement incorrect, nous devons le dire ». Quoi qu’il en soit, les Canaris l’ont échappé belle car, même si Antoine Kombouaré est sanguin, il ne semble pas l’être autant que Sergio Conceiçao !

