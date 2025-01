FC Nantes : le nouveau coup de sang de Castelletto après l’ASSE

Après le nul ramené de Saint-Etienne (1-1), le défenseur du FC Nantes Jean-Charles Castelletto a pointé du doigt le manque de justesse de ses partenaires, notamment offensifs.

Cela devient presque une évidence : les matches face à l’ASSE ne réussissent décidément pas au défenseur du FC Nantes, Jean-Charles Castelletto ! Après le match aller, disputé au stade de la Beaujoire (2-2) le 29 septembre dernier, le défenseur, qui avait concédé un pénalty et l’égalisation des Verts de Saint-Etienne signé Ibrahim Sissoko, avait eu une explication musclée dans les vestiaires avec son propre entraîneur, Antoine Kombouaré. Le technicien du FC Nantes qui avait d’ailleurs envoyé Castelletto en équipe réserve le match suivant pour le sanctionner.

Ce dimanche, après le match retour disputé à Saint-Etienne (1-1) au cours de la 18e journée du championnat de France, le Franco-Camerounais s’est cette fois distingué par des propos assez durs à l’encontre de ses partenaires nantais.

« Il nous manque de la justesse »

Interrogé par le diffuseur, DAZN, sur la prestation de son équipe, qui aurait pu repartir de son match face aux Verts avec les trois points de Geoffroy-Guichard sans un missile en toute fin de match de Boakye, Jean-Charles Castelletto a déclaré : « Ce qu’il nous manque pour gagner des matches ? Il manque de la justesse. Un brin de chance, aussi. Il faut cette justesse pour mieux jouer les coups. En première période, il y a des moments où on doit mieux jouer les coups. En seconde période, nos attaquants étaient plus fatigués donc on a eu moins d’occasions. Mais oui, il nous manque de la justesse ».

Moses Simon avait fait le travail

Les partenaires offensifs de Castelletto au Football Club de Nantes apprécieront. La franchise a ses limites, surtout quand on joue le maintien et que la solidarité doit être la première des vertus. Moses Simon, lui, avait accompli une part du travail en ouvrant le score face à Saint-Etienne lors de la première période. Avant que les Verts ne reviennent au score et arrachent le match nul comme lors du match aller. Décidément…

