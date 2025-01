FC Nantes : l’entraîneur de Reims annonce un plan pour piéger les Canaris

Une semaine après avoir ramené un très bon nul du Parc des Princes (1-1), le Stade de Reims compte battre le FC Nantes à Delaune, avec un plan de jeu plus offensif.

On ne donnait pas cher de la peau des Rémois, samedi dernier, à Paris. Certes, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, avait laissé quelques titulaires sur le banc pour préparer le match à Stuttgart (4-1). Mais le leader invaincu de la Ligue 1 ne devait faire qu’une bouchée de Champenois dans le dur. Mais les Rouge et Blanc se sont bien défendus et ont, au final, décroché un match nul (1-1) qui n’est pas immérité.

Ce dimanche, ils accueillent Nantes à Delaune. Avec l’intention de confirmer ce point parisien par une belle victoire. Leur entraîneur, Luka Elsner, dont le sort ne tient qu’à un fil, a confié préparer un plan de jeu spécifique pour dominer les Canaris.

« C’est un autre projet et on va le travailler cette semaine »

« On est capables d’assumer un projet de jeu basé sur l’aspect défensif contre les grandes équipes, même si face au Havre, on n’avait pratiquement pas concédé d’occasions non plus. Maintenant, on doit réussir à améliorer notre expression offensive. Mais il est probable qu’on ait des typologies de match un peu différentes à la maison, contre Nantes ou ces équipes-là. C’est un autre projet et on va beaucoup le travailler cette semaine pour essayer de trouver les clés. »

Le FC Nantes est prévenu : Reims, qui a reculé au classement après un bon début de saison, n’entend pas continué de glisser. Il possède actuellement quatre points d’avance sur les Canaris et compte bien agrandir cet écart ce week-end.

