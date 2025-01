FC Nantes : les Canaris peuvent-ils continuer avec Kombouaré ?

Autrefois réputé son beau jeu, le FC Nantes n’est plus que l’ombre de lui-même. Le style prôné par Antoine Kombouaré est trop austère, ce qui pose la question de son avenir chez les Jaunes.

Le week-end dernier, le FC Nantes a livré une nouvelle prestation insipide au niveau du jeu sur la pelouse du promu stéphanois. Autrefois réputés pour leur beau jeu, les Canaris sont devenus une machine à ennui. La direction doit-elle continuer avec Antoine Kombouaré, dont le style défensif est en contradiction avec l’esprit de la Maison Jaune ? C’est notre question de la semaine.

Qui est Raphaël Nouet ? Journaliste à But! depuis une époque où la majorité d’entre vous n’était pas née (on ne demande pas son âge à un vieux), il est tombé amoureux du foot lors du Mondial 90, pourtant l’un des plus tristes de l’histoire. Aussi passionné par un 0-0 des familles dans le Calcio version catenaccio que par le tiki-taka du Barça version Guardiola en passant par l’inaltérable kick and rush de tout Old Firm qui se respecte, il n’aime rien tant que découvrir de nouveaux stades partout sur la planète.

Pour suivre toute l’actualité du foot, ABONNEZ-VOUS à notre chaîne Youtube Butfootballclub.