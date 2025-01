Antoine Kombouaré a apprécié de voir le FC Nantes revenir à la hauteur de l’OL, dimanche à la Beaujoire (1-1), le technicien kanak a savouré le retour en grâce de Mostafa Mohamed.

Évincé du groupe du FC Nantes il y a huit jours à Saint-Étienne (1-1), Mostafa Mohamed a fait une entrée décapante hier face à l’OL. Alors que les Canaris sont menés mais poussent pour égaliser, l’attaquant égyptien a finalement surgi pour remettre les compteurs à zéro (1-1).

Kombouaré adoube Mohamed

« Il le sait, toutes ses entrées avant qu’il sorte du groupe à Geoffroy- Guichard n’ont pas été bonnes, analyse Antoine Kombouaré. On a travaillé, discuté, mais il ne comprenait pas. À un moment donné, je prends des décisions. Mais audelà de la sanction sportive, il y a l’idée derrière de le récupérer. Je sais que c’est un bon joueur, qu’il est important pour nous, à la condition qu’il nous aide. Il est là, il a montré qu’on pouvait compter sur lui, et les bons joueurs, je les mets sur le terrain. Il est décisif, enfin, et j’espère que ça va lui donner beaucoup de confiance. Il a compris, il faut qu’il comprenne sur la durée. »

« On n’avance pas »

Si Mohamed pourrait donc encore être un élément important dans l’opération maintien du FC Nantes, Kombouaré savoure le point pris contre l’OL même si une pointe de déception lui reste dans la gorge : « J’aurais aimé qu’on soit plus impactant. On n’avance pas. C’est un point important car on avance quand même. Pas vite mais on avance. Contre Lyon, les équipes de notre championnat n’accrochent pas toujours des points. On peut faire mieux, beaucoup mieux. Après, si on n’est pas capable de gagner, il faut ne pas perdre. »

