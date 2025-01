FC Nantes – OL : les regrets de Kombouaré, qui s’en prend aux supporters

La réaction d’Antoine Kombouaré après le match nul arraché par le FC Nantes contre l’OL.

Ce dimanche, le FC Nantes a bien failli perdre face à l’OL, mais s’en est remis à un but salvateur de Mostafa Mohamed en fin de match (1-1, notes). Le compteur continue de tourner pour les Canaris, qui restent sur 4 nuls d’affilée en Ligue 1. Malgré tout, le coach Antoine Kombouaré nourrit quelques regrets.

« On est le cul entre deux chaises »

« Des regrets oui quand on voit cette fin de match. Il y a la grosse occasion de Mohamed avec l’arrêt de Perri et même un dernier ballon si Gbamin se jette… En même temps, c’est un très bon point de pris. On n’a pas été bons en premier mi-temps. On les a laissés jouer, ils ont mis le pied sur le ballon. On a beaucoup reculé. Lopes a fait 2-3 arrêts déterminants.

On finit souvent avec des regrets mais c’est la particularité de cette équipe qui se révolte dans la difficulté. J’aurais aimé qu’on soit plus impactant. Dans la dernière demi-heure, on a pris un peu plus de risques. On joue avec ce classement qui nous handicape. On est le cul entre deux chaises. On recule trop, mais mené au score, on a cette capacité pour revenir. On a cette capacité à réagir, à se révolter », a-t-il constaté, dans des propos rapportés par Ouest-France.

Kombouaré n’a pas aimé les sifflets

L’entraîneur nantais est également revenu sur les sifflets de la Beaujoire à l’encontre de certains joueurs, comme Mollet : « Je n’aime pas du tout. Je suis là pour protéger mes joueurs. Ce n’est pas la meilleure façon d’aider une équipe. Je suis déçu pour ça mais les joueurs doivent être costauds. À eux aussi de faire aussi ce qu’il faut. Si Flo (Mollet) avait marqué aujourd’hui, il aurait été acclamé… ».

