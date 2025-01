FC Nantes : Pallois satisfait du match nul face aux Verts

Nicolas Pallois a livré ses impressions après le match nul du FC Nantes sur la pelouse de l’ASSE (1-1).

Le FC Nantes a longtemps mené ce dimanche sur le terrain de l’AS Saint-Etienne mais les Verts ont fini par égaliser en fin de match sur un missile de Boakye, fraîchement entré en jeu. Mais pour Nicolas Pallois, ce point ramené du Chaudron est satisfaisant.

« On est toujours invaincus en 2025 »

« Sur l’ensemble du match je pense que Saint-Etienne ne méritait pas de perdre, a commenté le défenseur des Canaris. Nous on a pris un point. On est toujours invaincus en 2025 à part en Coupe de France. On a joué Monaco, on a joué Saint-Etienne à l’extérieur… C’est pas mal. C’est vrai qu’à chaque fois on ne fait que match nul mais tout le monde a besoin de points. » Il y avait sans doute mieux à faire dans le Forez mais à force de reculer, les Canaris ont fini par céder… « Les Verts cherchaient beaucoup de monde dans l’axe. On a bien négocié ça mais on prend un but sur une frappe de 30 mètres. Il aurait fallu être un peu plus proches. »