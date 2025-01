Guessand snobe l’OM, le Mercato crispe Genesio au LOSC, Sampaoli touche le fond à Rennes

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Brestois : 3 renforts au Havre ?

Le Stade Brestois récupère quelques forces pour son déplacement au Havre, ce dimanche (15h) en Ligue 1. Éric Roy a effectué le point sur son effectif et s’il ne pourra encore récupérer Bradley Locko (talon d’Achille), Massadio Haïdara (mollet) et Jordan Amavi (ischio-jambiers), l’entraîneur du Stade Brestois a annoncé que Justin Bourgault (19 ans), tout juste arrivé de Concarneau (National), était qualifié et apte physiquement.

Dans l’axe, Soumaïla Coulibaly, qui a effectué son retour mercredi, contre le Chakhtior Donetsk (0-2) prétend aussi à une place de titulaire. Tout comme, au milieu, Pierre Lees-Melou, resté sur le banc à Gelsenkirchen, alors qu’il avait repris pendant une dizaine de minutes contre le FC Nantes (2-1), après une nouvelle alerte au niveau de sa fracture de fatigue du péroné droit. La sentinelle s’est entraînée normalement, en cette fin de semaine, et « tout est possible », selon Roy, même si la prudence reste de mise.

AS Monaco : Akliouche décrit son but fantastique

On jouait la 15e minute de Monaco-Rennes (3-2), hier, le score était toujours de 0-0 quand, sur un centre venu de la droite, Maghnes Akliouche, en pleine surface, a réussi un ciseau fantastique… du pied gauche ! Un geste incroyable que le jeune attaquant a décrit en conférence de presse après la partie : « J’ai réalisé ce geste à l’instinct, c’est venu comme ça. L’action va très vite. Je ne peux pas vous dire si j’aurais dû prendre le pied droit ou le gauche. Le ballon est dans les filets, c’est le plus important. J’ai vu que Brice Samba l’avait touché, je me suis dit qu’il l’avait peut-être arrêté. Puis j’ai vérifié et j’ai pu voir qu’il était quand même rentré. »

RC Strasbourg : Rosenior fier de la victoire sur le LOSC

Hier soir, le Racing s’est montré renversant face au LOSC (2-1), qui était invaincu depuis trois mois sur la scène nationale. De quoi rendre fier son entraîneur, Liam Rosenior : « On a joué contre une équipe extraordinaire qui était sur une super série. On était bien en place au début, puis il y a cette erreur qui a fait qu’on a pris un but. Les joueurs ont ensuite un peu perdu de la confiance et il a fallu réajuster en seconde période. Il fallait qu’on rajoute de l’énergie. Ils y ont cru et ça a fonctionné. On n’arrivait pas à exploiter le potentiel de Diego en première période. On a donc décidé de le changer de côté. Je ne suis pas un génie tactique, mais on a déjà un feeling tactique pour modifier quelque chose. Ce n’est pas le changement qui a amené la victoire, mais l’énergie mise par toute l’équipe ».

TFC : Restes impliqué dans une arnaque

Le nom du jeune gardien des Violets a été cité par un supporter mécontent, sur X. Ce dernier s’indignait qu’un maillot porté par Guillaume Restes soit vendu 300€ sur Le Bon Coin. Sauf que celui-ci était en XL. Le portier a répondu au supporter mécontent : « Je fais du L ». Une façon de confirmer qu’il s’agit d’une énième arnaque sur Internet…

MHSC : coups d’arrêt pour le départ de Chotard et l’arrivée de Delort

Selon Mohamed Toubache-Ter, le transfert de Joris Chotard aurait du plomb dans l’aile : « Valovic et Schianchi sont en train de paniquer et ça va pénaliser Montpellier mais aussi le joueur. Concernant Joris Chotard, l’offre de Nice de 3,5 M€ remonte à « avant de prendre Santamaria ». Montpellier a refusé cette offre. Il veut 6 M€ plus des bonus ». Et il ne reste plus qu’une semaine pour finaliser les transferts ! L’insider annonce également qu’il n’y a pas encore eu d’offre du MHSC pour Andy Delort, annoncé comme le successeur d’Akor Adams, transféré au FC Séville.

Le Havre : Diawara revient sur son départ de l’OL

Prêté jusqu’à la fin de la saison par l’OL à l’avant-dernier de Ligue 1, Mahamadou Diawara (19 ans) était en conférence de presse vendredi. Le milieu a expliqué pourquoi il avait demandé à s’en aller cet hiver : « J’avais besoin de quitter Lyon. Mathieu Bodmer m’a vendu Le Havre comme un très bon club formateur, qui aide les jeunes à s’inscrire dans la durée dans leur carrière. Je vais avoir du temps de jeu. C’est aussi pour ça que je suis parti, pour pouvoir jouer. Ce projet va permettre de me montrer, mais j’ai une vision dans lequel je me donne pour le collectif et pour aider Le Havre à se maintenir. Ça passe avant mon projet individuel ».

OGC Nice : Guessand préfère l’étranger à l’OM

Evann Guessand, auteur de huit buts et quatre passes décisives cette saison en L1, devrait logiquement quitter l’OGC Nice à la fin de la saison, même si une qualification des Aiglons pour la Ligue des champions changerait peut-être la donne. Selon L’Équipe, l’attaquant ivoirien pourrait signer dans une formation top 6 ou top 8 d’un grand Championnat mais il n’aspire pas à brûler les étapes. L’identité de son prochain club dépendra d’abord de sa fin de saison mais ce ne sera pas l’OM.

Stade Rennais : Sampaoli touche le fond

De nouveau battu à Monaco ce samedi (2-3), le Stade Rennais touche le fond. Avec cinq défaites en cinq matches, Coupe de France comprise, le club breton n’aurait pas pu plus mal aborder l’année 2025. Et ce qui commence à ressembler à un début de bilan dans l’ère Sampaoli est préoccupant.

Depuis que l’entraîneur argentin a pris la suite de Julien Stéphan le 11 novembre, le Stade Rennais a perdu 7 matches sur 10. Et quand le Français enregistrait un total inquiétant de 1,1 point par match, son successeur en dénombre encore moins (0,8 en L1, voir notre infographie). Pire, le coach argentin est devenu en Principauté le premier entraineur à compter 6 défaites après ses 8 premiers matchs sur le banc avec le Stade Rennais en Ligue 1 depuis Patrick Rampillon en 1987 (6).

LOSC : Zhegrova out 6 semaines, le Mercato crispe Genesio

À deux semaines de la fin du mercato, le LOSC fait face à de nombreuses absences. Une situation qui interpelle d’autant que son meilleur joueur est annoncé out pour les six prochaines semaines en raison d’une blessure au pubis ! Interrogé pour savoir si le club nordiste allait recruter au mercato, Bruno Genesio était crispé hier en conférence de presse : « Ce n’est pas à moi qu’il faut poser cette question. » Dont acte.

Montpellier HSC : Gasset craint la fin du Mercato

Le MHSC ne prend pas beaucoup de points cette saison, et presqu’aucun loin de la Mosson. Fort de sa victoire face à Monaco (2-1, le 17 janvier), Jean-Louis Gasset espère enfin débloquer le compteur au Stadium face à une équipe qui avait puni la sienne à l’aller, le 27 octobre (3-0), pour sa première sur le banc : « Il va falloir être à égalité dans l’engagement, la puissance, la récupération… On n’était pas loin à Lyon, le scénario est improbable, il faut rester sur cette base-là à l’extérieur, avoir la même solidité, la même qualité dans le jeu, essayer d’être efficaces. On a encore dix jours d’incertitude avec le mercato, on vit au jour le jour […]. Mais si on arrivait à faire deux résultats d’affilée, ce qu’on n’a jamais fait cette saison, cela nous mettrait du baume au cœur. »

Stade de Reims : le club entre dans l’Histoire à Paris !

Le Stade de Reims (3 nuls) est devenu hier soir le premier club à enchainer 3 rencontres consécutives sans la moindre défaite contre le PSG au Parc des Princes en Ligue 1 depuis les Girondins de Bordeaux d’août 2010 à août 2012 (3- 1 victoire, 2 nuls).