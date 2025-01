Le Havre – RC Lens : les Sang et Or gagnent et brisent la malédiction, les Tops, Flops et notes

Ce dimanche, pour la 17ème journée de Ligue 1, le RC Lens s’est imposé sur la pelouse du Havre. Mené dès la 8ème minute sur un but d’Ayew, le RCL a renversé la situation, grâce à la recrue Koyalipou (28ème), et Machado (77ème). Lens brise la malédiction, et gagne pour la première fois à Océane. Plus globalement, les Sang et Or n’avaient plus gagné en terre havraise depuis 2003.

Les Tops

FRANKOWSKI (7)

Sur le but havrais, il est malheureux car son intervention ne permet pas d’empêcher le HAC de marquer. À la 21ème, il s’est jeté pour tacler un bon et chaud ballon adverse, avant d’hurler sur ses coéquipiers. Pas avare de centres, il a fait mouche à la 77ème, alors qu’il était revenu à un rôle de piston, pour déposer le ballon sur la tête de Machado, auteur du second but.

KOYALIPOU (6)

Seulement quelques jours après son arrivée, l’ancien attaquant de Niort a directement été titularisé pour son premier match. Très volontaire même s’il a bien été bloqué par la défense havraise, la recrue a parfaitement débuté son aventure lensoise en égalisant à la 28ème minute, sur une bonne tête après une galette de Sotoca. Les rôles auraient pu s’inverser à la 54ème, lorsqu’il a adressé un centre en retrait à Sotoca, qui n’a pas réussi à tromper Desmas sur sa reprise. Remplacé à la 68ème minute par M’Bala Nzola.

SOTOCA (6)

Comme face au TFC, le capitaine lensois s’est trouvé à son aise sur l’aile droite de l’attaque. Même s’il n’a pas le profil d’un ailier, il a su se montrer plus incisif que Zaroury, son pendant à gauche. Passeur décisif pour la tête victorieuse de Koyalipou, il n’est pas passé loin d’inscrire son premier but de la saison, mais ses 3 tirs n’ont jamais fait mouche. Un côté droit qui a plutôt bien fonctionné, avec le très bon match également de Frankowski.

Les Flops

THOMASSON (4)

Sa mauvaise passe en retrait a permis au Havre d’égaliser dans la foulée, et il a également eu quelques opportunités de marquer, sans succès. Auteur de 4 tirs, le milieu lensois a notamment été contré par Lloris à deux reprises sur ses frappes (13ème, 49ème). Remplacé à la 76ème minute par Jonathan Gradit.

ZAROURY (3)

Les semaines se suivent et se ressemblent pour l’attaquant marocain. Comme trop souvent, il n’est pas parvenu à peser sur son côté gauche. Il a multiplié les centres (10), sans arriver à créer du danger. Sa frappe repoussée à la 49ème aurait cependant pu permettre à Thomasson d’en profiter, mais ce dernier a été contré. Remplacé à la 57ème minute par Hamzat Ojediran.

Les notes

Koffi (6) – Frankowski (7), Danso (6), Medina (5), Machado (6) – Diouf (5), Thomasson (4) – Sotoca (6), Fulgini (5), Zaroury (3) – Koyalipou (6).

Retrouvez But Football Club sur les réseaux sociaux : Facebook, X , YouTube et désormais Instagram, TikTok ou encore Bluesky.

Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre actualité et de nos vidéos.