Rennes a fait une offre pour Mbemba (OM), deux recrues possibles au LOSC, Papin vers un banc de L2 ?

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Rennais : une offre de 2 M€ pour Mbemba (OM)

Selon RMC, le Stade Rennais souhaiterait recruter Chancel Mbemba, placardisé à l’OM depuis le début de la saison. Mais l’entourage du défenseur congolais ne serait pas très chaud pour rallier la Bretagne. Et le club phocéen attendrait une meilleure indemnité de transfert. Depuis le début, il est prêté à Mbemba l’intention d’aller au bout de son contrat pour toucher une grosse prime à la signature dans son prochain club.

OM : Papin vers un banc de Ligue 2 ?

Coach de l’équipe réserve de l’Olympique de Marseille depuis novembre 2023, Jean-Pierre Papin serait sur la short-list de Martigues, selon Foot Mercato. L’actuel dernier de Ligue 2 cherche un coach depuis l’éviction de Thierry Laurey.

LOSC :

Si Olivier Létang a annoncé qu’il n’y aura aucun départ en janvier au LOSC, le club nordiste pourrait par contre se montrer actif dans le sens des arrivées. D’après L’Équipe, l’actuel quatrième de Ligue 1 pourrait anticiper les départs libres en fin de saison d’Angel Gomes, Rémy Cabella et Jonathan David et pourraient donc recruter un milieu offensif et un avant-centre cet hiver.

Mais aussi…

OGC Nice : Diop ambitieux en Coupe

Très décevant en Europa League et en retrait en Ligue 1 (6e), l’OGC Nice débutera son aventure en Coupe de France par un match à Furiani contre Corte (N3) samedi. Son entraîneur, Franck Haise, est ambitieux dans cette compétition : « En championnat, on est là où on doit être et on a de la marge pour progresser. En Ligue Europa, en revanche, on est passé à côté de la compétition. Même s’il y a des blessés, on a eu la semaine pour préparer ce match. Il n’y a pas de choix à faire, la Coupe de France est belle à jouer. On reste favoris et on y va pour se qualifier en 16es”. Le milieu de terrain Sofiane Diop, lui, se voit carrément remporter l’épreuve ! « On entre dans une nouvelle compétition, le but est de la remporter. Cette Coupe est totalement abordable et c’est clairement un objectif de la gagner. Si on la joue, c’est pour aller au bout ».

RC Strasbourg : Rosenior se méfie de Calais et veut aller au bout en Coupe

Le Racing fera son entrée en lice en Coupe de France samedi soir à Calais. Son entraîneur a conscience que son adversaire, aujourd’hui en National 3, a inscrit son nom dans la légende du football français en réalisant un parcours incroyable jusqu’en finale (défaite 1-2 contre Nantes) il y a 24 ans : « Calais a marqué l’histoire dans les années 2000. C’est une équipe qui essaye de jouer un très beau football dans un très beau stade qui va être plein. Les spectateurs vont vouloir voir Calais s’imposer, c’est donc un très beau challenge pour nos joueurs. Il n’y a pas plus d’importance que ce qu’on fait tous les week-ends. Il faut qu’on l’aborde de la même manière. Gagner doit être une habitude. C’est important de continuer la série qu’on a commencée. Je veux écrire une page dans l’histoire du club. Mais la seule chose qu’on doit faire pour aller au bout, c’est de penser match après match ».

Stade de Reims : Elsner va faire tourner en Coupe

En conférence de presse, Luka Elsner a annoncé qu’il n’alignerait pas sa meilleure équipe, dimanche, pour affronter les amateurs de Still-Mutzig en 32es de finale de la Coupe de France : « Il y a des garçons qui vont avoir, potentiellement, plus de temps de jeu, mais qui ont activement participé à notre championnat parce que nous avons nombre de jeunes garçons en développement et qui ont déjà l’expérience de la Ligue 1. Il y aura une logique par rapport à cela et on ne fera pas apparaître qui n’étaient pas avec nous aux entraînements et en Ligue 1 », explique ainsi le coach.

SCO d’Angers : Boissier juge la première partie de saison

Le directeur sportif du SCO, Laurent Boissier, a accordé une interview au site officiel de son club dans laquelle il a jugé la première partie de saison de l’équipe, 15e et premier non-relégable : « C’est paradoxal. Avec 13 points, je ne peux pas être satisfait de notre classement. Ce n’est pas suffisant. Cependant, je suis content du travail réalisé, de l’éclosion de certains joueurs et du jeu produit. Nous avons attaqué la saison difficilement avec un groupe amoindri, puis nous avons pris des points importants, avec une victoire à Monaco et un match nul à Marseille, mais nous devons faire mieux. Nous aurions par exemple pu rapporter plus de choses de Toulouse, Auxerre ou Rennes ». Pour 2025, il annonce vouloir « travailler humblement et loyalement, tout en donnant à Alex (Dujeux) les moyens de faire avancer l’équipe. J’aimerais surtout que nous redevenions conquérants à domicile pour offrir des résultats positifs à nos supporters ».

