LOSC : Genesio sort les crocs après l’élimination en Coupe de France

Bruno Genesio a mis en avant les manques du LOSC après l’élimination contre Dunkerque.

Le premier 8e de finale de Coupe de France avait pour affiche un derby du Nord entre le LOSC et Dunkerque, et la formation de L2 a créé une grosse surprise en sortant les Dogues, pourtant en grande forme depuis le début de l’année. Le LOSC menait pourtant 1-0 à la 96e, puis 3-0 lors de la séance de tirs au but. Un LOSC qui a aussi tiré trois fois sur les poteaux de Jaouen, héros de la qualification dunkerquoise.

« On aurait dû gagner le match bien avant les tirs au but »

« Cela fait plusieurs fois qu’on manque de maturité pour gérer les fins de match, a pesté Bruno Genesio après l’élimination. Quand ce genre de scénario se reproduit, ce n’est pas simplement la malchance ou le hasard. On aurait dû gagner le match bien avant les tirs au but. A la mi-temps on doit mener au minimum 2-0. Mais c’est comme ça. On doit savoir se mettre à l’abri et tuer nos matches. On n’est pas assez lucides, pas assez justes. On doit travailler là dessus. »