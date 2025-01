OM Mercato : David (LOSC) ouvre la porte à De Zerbi

En fin de contrat au LOSC, Jonathan David ne serait pas contre l’idée de rejoindre l’OM cet été.

C’est au poste d’avant-centre que le bât blesse à l’OM depuis le départ d’Alexis Sanchez et celui de Pierre-Emerick Aubameyang. Elye Wahi ne s’est pas imposé et c’est Neal Maupay qui enchaîne les titularisations, mais Wahi se rapproche de la sortie, direction Francfort, et son départ ouvre la porte à une recrue. Plusieurs noms sont évoqués dont celui de l’attaquant mexicain Santiago Gimenez, auteur de 13 buts en 17 matchs cette saison avec le Feyenoord, qui serait la piste « la plus chaude » selon Daniel Riolo.

« Plus aussi fermé »

L’OM apprécierait aussi le profil de Jonathan David, en fin de contrat au LOSC, et qui ne devrait pas quitter les Dogues cet hiver. « Pour ceux qui pensent à David, et malgré les échanges brefs de l’été précédent, c’est un dossier plus que complexe pour cet hiver on va pas se mentir… La nouveauté, c’est que le joueur ne serait plus aussi fermé que par le passé pour le projet RDZ l’année prochaine… », glisse le site pro olympien LePetitOM. A suivre…