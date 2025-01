Sale semaine pour le LOSC, qui s’incline encore et perd Zhegrova

Le LOSC, déjà battu à Liverpool (1-2) mardi, s’est incliné ce soir à Strasbourg (1-2). Et en plus, il a appris que son ailier Edon Zhegrova sera out pour six semaines.

La soirée du LOSC avait bien mal démarré : ce samedi, on a appris qu’Edon Zhegrova allait manquer les six prochaines semaines de compétition. L’ailier est touché au pubis et doit observer une longue période de repos, le temps que les douleurs se calment. Comme si cette mauvaise nouvelle ne suffisait pas, les Dogues, invaincus depuis 21 matches avant leur déplacement à Liverpool (1-2) mardi, ont enchaîné un deuxième revers sur la pelouse de Strasbourg (1-2) !

Le LOSC de nouveau 3e…

Tout avait pourtant bien commencé pour les Nordistes puisque Sahraoui a ouvert le score dès la 8e minute. En première période, les hommes de Bruno Genesio ont été plus fringants et plus dangereux offensivement, contenant bien leur adversaire alsacien. Mais en seconde mi-temps, ils ont logiquement baissé le pied et le RCSA en a profité pour renverser le score en quatre minutes, sur deux buts magnifiques (volée de Santos à 70e, tête piquée d’Emegha à la 74e). A la dernière minute, Petrovic a réalisé un arrêt incroyable sur une tête à bout portant de Cabella.

Déjà auteur d’un très bon au Vélodrome (1-1) dimanche dernier, Strasbourg confirme son excellent début d’année. Les Alsaciens grimpent à la 8e place. Le LOSC, lui, cède sa 3e position à Monaco, vainqueur de Rennes (3-2) plus tôt dans l’après-midi. Si l’OM s’impose à Nice demain soir, il pourrait même les Lillois à huit longueurs…

