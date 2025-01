Nice-OM fait déjà polémique, Riolo remet le LOSC à sa juste place, Nantes fatal à Elsner ?

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Eric Roy (Stade Brestois) : « Si on peut s’éviter les barrages… »

Alors qu’il dispute ce mercredi son septième et avant-dernier match de la phase de Ligue des Champions, à Gelsenkirchen, contre le Shakhtar Donetsk, Eric Roy, l’entraîneur du Stade Brestois, espère faire un résultat en Allemagne pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale. « Le groupe est ambitieux, tout simplement, a-t-il soutenu hier en conférence de presse. Aujourd’hui, où on est, on a envie de continuer à vivre cette compétition. Et si on peut, effectivement, s’éviter deux matchs supplémentaires au mois de février, ce serait bien ! »

OGC Nice : l’arbitrage et les supporters créent déjà des remous

Éric Wattellier, arbitre désigné pour diriger le match OGC Nice-OM, dimanche (20h45), aborde ce derby de la Côte d’Azur dans un climat de polémiques. Alimentées, on le sait, par le club phocéen depuis dimanche dernier et son match nul contre le RC Strasbourg. Nice a d’ailleurs décidé de répondre hier via un communiqué officiel : « L’OGC Nice est attaché à ce que la sérénité des débats ne soit pas emportée par cette tempête médiatique à l’égard de l’arbitrage lors des précédentes rencontres du club phocéen. Pour avoir été lourdement pénalisé lors de son déplacement à Lyon, le Gym n’entend pas en subir les conséquences à nouveau. L’OGC Nice attend donc que la rencontre se déroule sans influence extérieure et dans le respect des lois du jeu. » Même si on espère que le match ne sera pas synonyme de débordements dans le stade de Nice, toutes ces sorties n’étonnent pas plus que ça Eric Borghini, le président de la commission fédérale des arbitres. « Les pressions sur les arbitres, notamment avant les derbys explosifs, sont monnaie courante, rappelle-t-il dans L’Équipe. Les enjeux sont devenus considérables et les présidents de club répercutent la pression qu’ils subissent sur les arbitres. » Par ailleurs, et c’est sans surprise, la préfecture des Alpes-Maritimes a pris un arrêté interdisant le déplacement des supporters de l’Olympique de Marseille à l’Allianz Riviera, en raison des risques de troubles à l’ordre public et de la rivalité violente entre les ultras des deux clubs.

Si cette décision était attendue dans un contexte d’interdictions récurrentes, l’OM va attaquer cette mesure devant le tribunal administratif de Nice selon La Provence. Ce n’est pas la première fois que le club entreprend cette démarche, sans succès pour ses précédentes demandes comme ce fut le cas lors des matches contre le FC Nantes et l’ASSE. OGC Nice-OM, c’est dimanche soir (20h45) et ce n’est, on le rappelle, qu’un match de foot…

Stade de Reims : Elsner débarqué après Nantes ?

Déjà sur la sellette avant le match nul contre Le Havre ce week-end lors de la dix-huitième journée du championnat de France, l’entraîneur Luka Elsner sait qu’il jouera encore sa place lors des deux prochaines rencontres du Stade de Reims. S’il ne devrait pas être évincé après le match contre le PSG, le technicien pourrait être débarqué en cas de résultat négatif une semaine plus tard face au Football Club de Nantes. Verdict le dimanche 2 février prochain, donc.

Montpellier HSC : Fayad courtisé, Adams vers Séville ?

Les lignes commencent à bouger du côté du Montpellier HSC. Notamment au rauyon des départs. Selon Foot Mercato, le Bétis Séville s’est positionné sur Akor Adams auteur de 3 buts en L1 cette saison. Montpellier ne retiendra pas en France le joueur de 24 ans mais espère au moins 8 millions d’euros pour le céder au mercato à un autre club de football. De son côté, Khalid Fayad est très courtisé cet hiver. « Khalil Fayad attise les convoitises… en Angleterre et en Allemagne. Joueur formé au club et a la confiance du Coach Gasset. Joueur dont la valeur marchande n’est pas inintéressante… Peut être l’attraction de ce mercato d’hiver dans la dernière journée voir l’été prochain », glisse pour sa part Mohamed Toubache-Ter sur X.

Bordeaux : le redressement judiciaire prolongé

Le tribunal de commerce de Bordeaux a prolongé hier le redressement judiciaire des Girondins de Bordeaux jusqu’au 30 juillet, afin de permettre au club rétrogradé en N2 de finaliser un plan de continuation. L’audience était un point d’étape important après six premiers mois d’observation. L’enjeu était de prouver que le club au scapulaire avait la trésorerie pour assurer la continuité de ce plan durant lequel les dettes, estimées à 118 M€, sont gelées. « Nous sommes satisfaits », a commenté l’avocat du club, Laurent Cotret à la sortie de l’audience. Un point d’étape est fixé au 18 mars. Les Girondins, deuxièmes de leur groupe de N2, ont désormais rendez-vous devant la DNCG fédérale mardi prochain.

AS Monaco : Hütter fier après Aston Villa

Admirables de courage à défaut d’être brillants, les joueurs de l’AS Monaco ont battu un beau Aston Villa, ils ont mis fin à leur terrible série en championnat de France, notamment, et ils se sont qualifiés pour la phase à élimination directe. « On est dans une passe difficile mais ce que l’équipe a fait aujourd’hui mérite des gros compliments de ma part, se réjouit le coach Adi Hütter. Ils se sont battus du début à la fin, ils ont beaucoup souffert face à une grande équipe de Premier League. Contre Villa, si vous ne vous battez pas, si vous ne courez pas, si vous ne souffrez pas, c’est impossible de les battre. Les garçons l’ont fait, c’est fantastique. »

LOSC : Genesio fier après Liverpool, Riolo relativise

Pas d’exploit pour le LOSC hier en Ligue des Champions. Les Dogues ont été battus à Liverpool (1-2), non sans avoir démérité malgré une évidente infériorité. Désormais 11e au classement de la Ligue des Champions, le club nordiste peut encore croire en une qualification directe pour les 8es de finale. Pour cela, il faudra battre Feyenoord au stade Pierre-Mauroy le 29 janvier prochain. « Je suis fier de mon équipe et de ce qu’elle a montré sur la discipline notamment. On aurait pu repartir avec un point. On en jouera d’autre encore. Il faut se rappeler ce qui a été bien fait, a affirmé Bruno Genesio après la rencontre Le top 8, on y croit encore. On préparera Feyenoord pour jouer notre chance à fond. Ça nous enlèverait deux matchs, ça ne serait pas du luxe. »

S’il a aimé la prestation du LOSC à Anfield Road, Daniel Riolo a vu une classe d’écart entre les deux équipes. « Pendant 30 minutes, je n’ai pas peur de dire que Lille a regardé Liverpool dans les yeux. Mais au final, Liverpool a contrôlé le match et il y avait 2 classes d’écart entre les deux équipes », a-t-il analysé au micro de RMC Sport.