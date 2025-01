OL Mercato : accord secret pour Cherki, départ et gros chèque à l’horizon ?

Retombé dans ses travers du début de saison après une embellie cet hiver, Rayan Cherki (21 ans) pourrait quitter l’Olympique Lyonnais en plein mercato. Direction l’Allemagne ?

L’OL a mal redémarré l’année 2025. Après une embellie fin 2024, les Gones sont revenus à un football bien trop brouillon pour pouvoir espérer regarder plus haut au printemps prochain. Si Pierre Sage se sait déjà sur la sellette, Rayan Cherki pourrait quitter le navire plus tôt que prévu.

« Rayan Cherki pourrait quitter l’Olympique Lyonnais cet été pour un montant de transfert d’environ € 22 M€, assure le journaliste de Sky Sports Patrick Berger. Il existe un accord verbal secret (une option de sortie) entre le joueur et le club français, conclu lors de sa dernière prolongation de contrat en septembre. Le contrat de Cherki court jusqu’en 2026. Dortmund, Leverkusen et le Bayern surveillent sa situation. Mais rien de concret à ce stade. »

🆕 EXCL. Rayan Cherki (21/🇫🇷) could leave Olympique Lyon this summer for a transfer fee of around €22m. There is a secret verbal agreement (an exit option) between the player and the French club, made during his last contract extension in September. 🔵🔴



Cherki’s contract runs… pic.twitter.com/bqHc8W8cPs