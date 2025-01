OL : c’est officiel, Paulo Fonseca remplace Pierre Sage

Paulo Fonseca est officiellement le nouvel entraîneur de l’OL.

C’était une certitude, c’est désormais officiel ! Paulo Fonseca succède à Pierre Sage sur le banc de l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a officialisé ce vendredi matin. L’ancien coach du LOSC s’est engagé pour deux ans et demi en faveur des Gones, soit jusqu’en juin 2027.

Le communiqué de l’OL

« L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer la nomination de Paulo Fonseca au poste d’entraîneur principal de l’équipe professionnelle jusqu’au 30 juin 2027.

Ce choix, pris à l’unanimité par John Textor et l’ensemble de la direction sportive, s’inscrit dans la volonté de redonner à l’Olympique Lyonnais une ambition forte, tant sur la scène nationale qu’européenne.

Entraîneur expérimenté de 51 ans, Paulo Fonseca s’est bâti une solide réputation en Europe grâce à ses nombreux succès et à son approche tactique exigeante. Après avoir remporté la Supercoupe du Portugal avec le FC Porto en 2013 et la Coupe du Portugal avec Braga en 2016, le technicien portugais a connu une période faste au Chakhtar Donetsk où il a décroché trois doublés Coupe-Championnat (2017, 2018, 2019) et une Supercoupe d’Ukraine en 2017.

Paulo Fonseca a ensuite pris les rênes de l’AS Roma entre 2019 et 2021 avant de rejoindre le LOSC en juin 2022. Durant ses deux saisons passées à Lille, il s’est distingué par un style de jeu offensif et spectaculaire, unanimement salué comme l’un des plus attrayants de la L1. Plus récemment, il officiait à l’AC Milan où il a poursuivi son développement au plus haut niveau européen.

Paulo Fonseca sera accompagné dans ses fonctions par un staff expérimenté, composé dePaulo Ferreira (entraîneur adjoint), Antonio Ferreira (entraîneur des gardiens), Paulo Mourao (préparateur physique), Nelson Duarte(analyste vidéo) ainsi que de Jorge Maciel et Damien Della Santa, déjà présents cette saison.

Paulo Fonseca et son staff auront pour mission d’entamer un nouveau cycle et de conduire le club au plus haut niveau lors de cette deuxième partie de saison et d’atteindre l’objectif principal de participer à la Champions League dès la saison prochaine.

Paulo Fonseca devient le 34ème entraîneur de l’histoire de l’Olympique Lyonnais et dirigera son premier match dès ce dimanche à Marseille, à l’occasion de la 20ᵉ journée de L1. »

