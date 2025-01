OL : Daniel Riolo dévoile une terrible confidence de Pierre Sage avant son éviction

Avant d’être débarqué par John Textor sur le banc de l’Olympique Lyonnais, Pierre Sage s’était confié récemment en aparté à un certain Daniel Riolo. Le technicien de 45 ans sentait déjà le vent tourner…

C’est officiellement fini pour Pierre Sage à l’OL. Ce mardi, en milieu de matinée, le club rhodanien a officialisé son éviction au poste d’entraîneur principal, ainsi que la mise à l’écart de son staff. Si Paulo Fonseca est attendu pour prendre la suite de Sage, le désormais ex entraîneur de l’OL s’était confié récemment en aparté à un certain Daniel Riolo. Le technicien de 45 ans sentait déjà le vent tourner…

Sage doutait avant même Fenerbahçe

« Sage m’avait dit, avant le match contre Fenerbahce : ‘si on gagne 3 victoires, Textor pourra-t-il quand même me virer ? Je ne sais pas, c’est possible. Il y avait un suspens curieux lorsque l’on envisage une gestion plus globale », a révélé Riolo lundi soir au micro de RMC Sport. Ce dernier confirme que Paulo Fonseca serait bien l’élu pour prendre la succession de Sage sur le banc de l’OL. La question reste finalement de savoir si son arrivée sera actée avant ou après l’Olympico de dimanche à Marseille (20h45).

