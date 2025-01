OL – Ludogorets : le gros avertissement de Tolisso malgré la qualif

La réaction de Corentin Tolisso après le match nul de l’OL face à Ludogorets en Ligue Europa.

Ce jeudi, l’OL a clôturé sa phase de ligue de Ligue Europa par un triste nul face au club bulgare de Ludogorets (1-1, notes). Un sixième match de suite sans victoire pour les Gones, qui terminent tout de même 6èmes du classement, et se qualifient pour les 8èmes de finale. Après la rencontre, le buteur Corentin Tolisso n’a pas caché sa pointe de déception.

Tolisso ne veut pas se contenter de la qualif

« On voulait à tout prix finir dans les 8. On termine 6e, on continue à s’améliorer. Bien sûr, il faut qu’on gagne, on reste sur je ne sais combien de matchs sans victoire. On était devant les supporters mais on ne l’a pas fait. C’est super de se qualifier directement, mais il faut pousser l’exigence encore plus haut. On retient la qualification mais on ne peut pas se contenter de ça ce soir », s’est agacé le milieu lyonnais au micro de Canal+, dans des propos rapportés par Foot Mercato.

