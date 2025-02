OL Mercato : Dortmund ferait le forcing pour recruter Cherki

Les médias allemands assurent que le Borussia Dortmund soumet des offres de plus en plus élevées à l’OL pour Rayan Cherki.

Rayan Cherki a-t-il disputé son dernier match sous les couleurs de l’OL, hier, au Vélodrome (2-3) ? Notre journaliste, Alexandre Corboz, assure que non. Des sources au sein du club l’ont assuré que le prétendu accord entre John Textor et son attaquant pour un départ cet hiver moyennant une certaine indemnité, était tombé à l’eau ces derniers jours, étant donné que l’Olympique Lyonnais n’aurait pas le temps de se retourner pour trouver un joueur de son calibre. Donc acte. Mais en Allemagne, on n’a pas forcément la même vision des choses…

Le journaliste allemand Florian Plettenberg assure que le BvB n’a pas baissé les bras pour un joueur qu’il souhaitait déjà l’été dernier. A l’époque, le Borussia s’était mis d’accord avec l’OL sur une indemnité mais c’est l’entraîneur, Nuri Sahin, qui n’était pas convaincu. Sauf que le technicien a été démis de ses fonctions depuis et a été remplacé par Niko Kovac. Celui-ci serait plus enclin à voir débarquer Cherki.

Plettenberg assure que le Borussia a formulé une offre de 22,5 M€ à l’OL pour son jeune joueur mais que celle-ci a été repoussée. Une autre serait en préparation. Les dirigeants lyonnais vont-ils camper sur leurs positions ou finiront-ils par se laisser convaincre ? Plus que quelques heures à patienter pour obtenir la réponse !

🚨⚫️🟡 Borussia Dortmund have submitted a €22.5m offer for Rayan #Cherki in the last few hours.



Lyon have rejected the offer, as first per @FabriceHawkins and confirmed.#BVB have not given up hope and are still pushing for a transfer.@berger_pj | @SkySportDE 🇫🇷 pic.twitter.com/Y0qwd98Fva