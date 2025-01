OL Mercato : Manchester United veut Cherki, Lacazette calme le jeu après le renvoi de Sage

Alors qu’il ne reste plus que quatre jours de mercato, Manchester United aurait sondé l’OL concernant un transfert de Rayan Cherki.

John Textor est en passe de réussir l’exploit de trouver les 175 M€ réclamés par la DNCG pour éviter à l’Olympique Lyonnais une rétrogradation administrative en fin de saison. Aux dernières nouvelles, il ne manquait plus grand-chose. Un dernier transfert et l’affaire sera entendue. Ce dernier transfert pourrait être celui de Rayan Cherki. Annoncé partant sans discontinuer depuis sa prolongation à la fin de l’été, justement pour renflouer les caisses, l’attaquant a, en plus, eu le bon goût de réaliser les meilleurs mois de sa carrière. De quoi attirer du lourd…

Selon Ekrem Konur, c’est Manchester United qui est venu sonder les dirigeants lyonnais pour leur demander leurs conditions concernant un transfert. Selon certains médias, Rayan Cherki et John Textor ont un accord : si une offre d’un certain montant est transmise à l’Américain, il ne s’opposera pas au départ de son jeune joueur. Vu les capacités financières de MU, même si elles ne sont plus ce qu’elles étaient, il y a des chances pour que le montant en question soit atteint…

Le message de Lacazette pour remobiliser les troupes

Dans L’Equipe du jour, on apprend qu’Alexandre Lacazette a joué son rôle de capitaine à fond en cette semaine agitée. Dès lundi, après que le quotidien sportif a révélé que Pierre Sage allait être démis de ses fonctions, l’attaquant a mis un message sur le groupe WhatsApp des joueurs, qui disait ceci : « Les gars, comme vous avez pu le voir, Pierre Sage n’est plus notre coach. Il viendra nous dire au revoir demain, je pense. Si vous avez des questions, je suis là ». L’Equipe précise que cette annonce n’a pas provoqué de débats, du moins par sur ce groupe-là… On saura ce soir, lors de la réception de Ludogorets et surtout dimanche à Marseille, pour la première de Paulo Fonseca sur le banc, si les Gones ont bien digéré le renvoi d’un entraîneur qu’ils appréciaient énormément !

