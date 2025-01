OL Mercato : Textor se paye Sage, les joueurs et a tranché le cas Nuamah… devant tout le vestiaire !

En s’expliquant devant les joueurs de l’OL hier sur le départ de Pierre Sage, John Textor a aussi tranché l’avenir d’Ernest Nuamah.

L’éviction de Pierre Sage a été durement ressentie à l’OL, que ce soit par les supporters ou par les joueurs. Cela a incité John Textor à venir s’expliquer devant le vestiaire et RMC est revenu sur certains de ses propos. « Ce n’était pas un coach, et j’en ai fait un entraîneur », a glissé l’Américain tout en assurant que Sage va désormais pouvoir « faire carrière ».

Textor s’amuse

Dans des propos relayés par Le Figaro, Textor se paye aussi les joueurs de l’OL : « Peut-être que les joueurs ne courent pas autant qu’ils pourraient courir… Il n’y a jamais de mauvais moment pour prendre la bonne décision. Le timing parfait ne se présente jamais, donc je ne me soucie pas de savoir si j’ai pris la décision au bon moment ou non. Nous sommes passés de la 18e à la 6e place, pour nous qualifier en Europa League, et maintenant nous sommes en course pour la gagner. Alors, en quoi est-ce un manque de stabilité ? C’est une course folle, mais n’est-ce pas un divertissement sportif ? On ne s’amuse pas ? Moi, je m’amuse. »

« Ernest, tu restes »

Textor aurait fixé des objectifs : remporter la Ligue Europa et terminer dans le Top 4 en Ligue 1. Et RMC glisse une anecdote. En effet, pendant que Textor était en plein discours, son téléphone aurait sonné et les joueurs lui auraient dit : « amende, amende ». Ce à quoi l’Américain aurait répondu : « C’est un club qui veut acheter Nuamah mais il n’est pas à vendre ! Ernest, tu restes ! » Le principal intéressé, lui, aurait rit jaune…

🗣️ John Textor s'est présenté face aux joueurs lyonnais ce mardi pour expliquer son choix de changer d'entraîneur et fixer les objectifs de fin de saison. Il a tenté une vanne, sur le départ de Nuamah, qui a fait marrer le vestiaire — RMC Sport (@RMCsport) January 28, 2025

