OL Mercato : Textor, un dernier effort à 30 M€ et un accord avec Cherki ?

Après l’apport de liquidités de 83 M€, John Textor n’aurait plus « que » 30 M€ à trouver pour atteindre les 175 M€ réclamés par la DNCG. Un pacte avec Rayan Cherki aurait été noué en ce sens.

La bonne nouvelle est tombée hier : Eagle Football a annoncé un apport de liquidités de 83 M€ pour répondre aux exigences de la DNCG concernant les finances de l’Olympique Lyonnais. « Ce montant comprend 21,3 M€ versés par YMK, dont 11 M€ pour l’achat d’actions supplémentaires dans OLF, et le reste pour la constitution d’un fonds de roulement entre OL SASU et OLF. » Des manœuvres actionnariales qui permettent de renflouer les caisses rhodaniennes car, à ce montant, il faut ajouter les 62 M€ récoltés sur les ventes de Jeffinho, Gift Orban, Maxence Caqueret, et Luiz Henrique.

Le Progrès, qui fait les comptes dans son édition du jour, est formel : il manque une trentaine de millions d’euros pour que l’OL atteigne les 175 M€ réclamés par la DNCG et éviter ainsi une rétrogradation en fin de saison. Une ultime grosse vente lors de ce marché hivernal permettrait aux Gones et à son propriétaire de dormir sur leurs deux oreilles.

Si une indemnité de 22,5 M€ arrive pour Cherki…

Selon le site Goal, John Textor aurait un accord avec Rayan Cherki et ses représentants concernant un transfert cet hiver. Si une offre égale ou supérieure à 22,5 M€ arrive, alors le jeune attaquant sera vendu. Sinon, il terminera la saison, la meilleure de sa jeune carrière pour le moment, à Lyon. Pourquoi 22,5 M€ et pas les 30 M€ manquants selon les calculs du Progrès ? Parce qu’avec les départs de Lopes, Zaha, Da Silva, Adryelson, ou encore Diawara, l’OL a également économisé plus de 5 M€ de salaire. Il ferait également l’économie de celui Cherki en cas de transfert. Le compte serait alors bon.

