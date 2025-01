OL : Pierre Sage met une claque à Paulo Fonseca

Fragilisé sur le banc de l’Olympique Lyonnais après un début d’année en dents de scie au niveau des résultats, Pierre Sage a de meilleures statistiques que son potentiel successeur Paulo Fonseca.

Pierre Sage se sait sur la sellette sur le banc de l’OL. « Ce n’est pas la première fois que je suis fragilisé, a répondu le technicien lyonnais hier en conférence de presse. Je l’ai été lorsque j’étais intérimaire en perdant mes deux premiers matches, je l’ai été en perdant les deux premiers matches de l’année 2024, je l’ai été encore après avoir perdu face à Rennes (0-3) et Monaco (0-2) lors de notre début de Championnat… Et j’ai aussi toujours été fragilisé par mon parcours de joueur et de coach amateur. Oui, aujourd’hui, les résultats ne sont pas à la hauteur de nos possibilités et de nos ambitions. Quelque part, j’ai l’habitude. »

Sage meilleur que Fonseca en pourcentage de victoires

La réalité de Sage est qu’il n’a jamais travaillé plusieurs mois de suite sans être bridé par la DNCG et qu’il présente pourtant le meilleur bilan comptable toutes compétitions confondues d’un entraîneur de l’OL au XXIe siècle derrière Gérard Houllier et Alain Perrin. Si les dirigeants lyonnais souhaitent travailler de plus en plus avec la data, L’Équipe glisse ce jeudi qu’ils auront aussi noté que leur coach actuel affiche un taux de 59% de victoires, pendant que Paulo Fonseca tourne à 48% depuis le début de sa carrière Ces chiffres ne présagent en rien du futur mais ils montrent une tendance et surtout où pourrait mener l’impatience de John Textor.

Retrouvez But Football Club sur les réseaux sociaux : Facebook, X , YouTube et désormais Instagram, TikTok ou encore Bluesky.