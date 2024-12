OL : Riolo fixe le PSG comme ultime cap à Cherki, un Gone dénote dans l’euphorie ambiante

Le journaliste de RMC Daniel Riolo applaudit des deux mains Rayan Cherki et attend désormais de lui qu’il réalise un gros match face au PSG dimanche pour confirmer qu’il a franchi un cap.

Avec un but et deux passes décisives, Rayan Cherki a éclaboussé la victoire de l’OL contre Francfort (3-2) hier de son talent. Très critique à son égard jusque-là, Daniel Riolo est désormais sous le charme. Le journaliste de RMC estime que l’attaquant lyonnais n’a plus qu’à réaliser une grosse performance dimanche au Parc pour confirmer qu’il a franchi un cap : « Il faut juste que Pierre Sage et son staff gèrent ce truc-là. Tu peux, quand tu n’as pas été habitué, perdre en explosivité à trop enchainer tous les trois jours. Il ne faut pas que ça lui fasse perdre de la confiance le jour où il sera un peu moins bien parce qu’il aura des baisses de forme. Il a joué comme ça le week-end dernier, jeudi puis dimanche avec un match au Parc des Princes où forcément, il va vouloir se montrer. Sa progression ne pourra pas éclater plus qu’un match en prime time un dimanche soir, contre Paris au Parc des Princes. Il devra également gérer cette attente qui peut parfois pousser à surjouer. S’il arrive, avec tout ça, à faire un grand match au Parc des Prince, son ne sera pas loin du but ».

Caleta-Car n’y est pas

La seule ombre au tableau se nomme Duje Caleta-Car. Le défenseur central croate a vécu une sale soirée hier face à Hugo Ekitike. Il a été crédité d’un 3 par L’Equipe, seul Lyonnais à avoir en dessous de la moyenne. Interrogé sur cette prestation très faible, Pierre Sage a jugé que son implication sur l’ouverture du score allemande était la conséquence d’une erreur collective. Et reconnu qu’il n’avait pas encore trouvé la bonne formule au niveau défensif. Il a trois jours pour ça avant d’affronter la meilleure attaque du championnat de France…

