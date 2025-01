OL – Toulouse : Tolisso révèle ce qu’il a dit aux Bad Gones

Après l’explication des joueurs de l’OL avec les Bad Gones, Corentin Tolisso a révélé les coulisses de cet échange.

Ce samedi, l’OL et le TFC se sont quittés dos à dos au Groupama Stadium (0-0, notes). Une période assez compliquée pour les Gones, qui restent sur trois matchs sans victoire, dont une récente élimination en Coupe de France face à Bourgoin-Jallieu (N3) aux tirs au but. Après la rencontre contre Toulouse, une explication a eu lieu entre les Bad Gones et certains joueurs, comme Corentin Tolisso, qui a révélé les coulisses de cet échange.

« Je sais que c’est dur à entendre pour certains »

« C’est compliqué parce qu’on veut toujours rendre nos supporteurs fiers et quand ils ne sont pas contents, c’est triste pour nous. J’ai dit qu’on était conscients d’avoir fait une faute professionnel mercredi. Oui on est dans une mauvaise phase, c’est bien de le reconnaître, ça permet de progresser. Mais je leur ai dit qu’on n’était qu’à deux points de la Ligue des champions et surtout quatrièmes en Ligue Europa.

Je sais que c’est dur à entendre pour certains que je relativise comme ça mais il faut essayer de retenir les points positifs. Il y a eu cette défaite mercredi qui a fait beaucoup de mal, à nous les premiers, on est vraiment désolés. Ce soir dans l’état d’esprit, ça a été complètement différent et il ne manquait pas grand chose pour marquer ce but », a déclaré le milieu de terrain, au micro de DAZN, et dans des propos rapportés par RMC Sport.

