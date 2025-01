OL : un nouveau problème avec Rayan Cherki !

Après une première partie de saison épatante, l’attaquant de l’OL Rayan Cherki est retombé dans ses travers, ce qui fait que son équipe n’avance plus au classement.

Humilié mercredi en Coupe de France par les amateurs de Bourgoin (N3), l’Olympique Lyonnais n’a pas réussi à redresser la tête samedi. Les Gones ont dû se contenter d’un piètre match nul à domicile contre Toulouse (0-0), ce qui a valu à Pierre Sage et certains de ses joueurs une explication de texte avec les ultras. La crise couve dans le Rhône, où l’avenir de l’entraîneur, qui a pourtant réussi un exploit immense en 2023-24, ne tient plus qu’à un fil. John Textor, qui rêve d’un nom plus ronflant pour son club, serait prêt à actionner le siège éjectable si la mauvaise passe de ce début d’année devait perdurer…

« On retrouve le Cherki qu’on déteste »

Dans L’After, sur RMC, Walid Acherchour s’est penché sur les mauvais résultats lyonnais et a fait un lien avec Rayan Cherki : « Techniquement, l’OL est hyper faible. C’était mon équipe préférée en Ligue 1 fin 2024 mais là, ils sont méconnaissables. Et Cherki, il y a un problème. On retrouve le Cherki qu’on déteste, celui qui touche trop la balle et qui fait les mauvais choix. »

Régulièrement décisif lors de la première partie de saison, l’attaquant de 21 ans ne l’a été qu’une fois en 2025, contre Bourgoin, pour l’issue que l’on sait. Face aux difficultés rencontrées par son équipe, il cherche à nouveau à faire la différence tout seul, ce qui ne lui avait guère réussi jusqu’à présent. Peut-être également que les nombreuses rumeurs de départ le concernant ne l’aident pas à se concentrer sur son jeu. Toujours est-il qu’avec un Cherki à nouveau individualiste, l’OL a toutes les peines du monde à exister. Et ce n’est évidemment pas un hasard…

Pour suivre toute l’actualité du foot, ABONNEZ-VOUS à notre chaîne Youtube Butfootballclub.