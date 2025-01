OM – RC Strasbourg : Rosenior encense Marseille et parle déjà d’arbitrage

Avant le match entre l’OM et Strasbourg, le coach Liam Rosenior a évoqué cette rencontre.

Ce dimanche à 20h45, l’OM reçoit le RC Strasbourg en clôture de la 18ème journée de Ligue 1. Au match aller, le club alsacien avait battu Marseille, et infligé la seule et unique défaite des hommes de Roberto De Zerbi à l’extérieur cette saison. Au Vélodrome, le RCSA tentera de renouveler cette grosse performance, même si l’OM a eu quelques difficultés cette saison à domicile.

Le coach strasbourgeois, Liam Rosenior, est tout de même certain que ses joueurs feront face à une grosse équipe. Il espère également que Bastien Dechepy, l’arbitre de la rencontre, sera au rendez-vous.

« Nous aurons besoin d’avoir un arbitre fort »

« C’est une grande équipe à domicile et à l’extérieur. C’est une super équipe. On devra être parfait pour faire un résultat, pour avoir une chance de gagner le match. Il faudra être courageux et essayer d’avoir le contrôle du ballon, être aussi très solides défensivement et pragmatiques parfois, car ils auront le ballon. Nous aurons besoin de chance aussi et d’avoir un arbitre fort. Un arbitre fort, car je vois comment est l’atmosphère là-bas, comment elle peut affecter la performance de chacun dans le stade. Donc si nous avons toutes ces choses, nous aurons alors des chances de réaliser une grande performance. Et si nous réalisons une grande performance, alors nous aurons des chances de faire un bon résultat », a-t-il déclaré en conférence de presse, dans des propos rapportés par Le Phocéen.

