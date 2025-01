OGC Nice – OM : Balerdi pousse un coup de gueule, De Zerbi préfère relativiser

La réaction de Leonardo Balerdi et Roberto De Zerbi après la défaite de l’OM face à l’OGC Nice (2-0).

Ce dimanche, l’OM a de nouveau perdu en Ligue 1, pour la première fois depuis le 8 novembre dernier. Face à Nice (2-0, notes), les Marseillais sont totalement passés à côté. Après la rencontre, Leonardo Balerdi, le capitaine marseillais, était très énervé. « Aujourd’hui on n’était pas l’OM. Il faut regarder ce match plusieurs fois. On a fait beaucoup d’erreurs et de choses mal. Il n’y avait pas de mouvement. On ne joue pas comme ça normalement. Aujourd’hui c’est triste pour nous. On aurait pu profiter et on ne l’a pas fait », a-t-il déploré, au micro de DAZN.

De son côté, même s’il a pointé du doigt la mentalité de ses joueurs, le coach Roberto De Zerbi a surtout relativisé par rapport au championnat de Ligue 1, qui peut être assez imprévisible.

De Zerbi déjà tourné vers l’OL

« On n’a pas bien joué, on mérite de perdre ce match, ça peut arriver. La Ligue 1 est une compétition très difficile, et une défaite peut arriver. Nice est une bonne équipe. On a gardé le ballon, on l’a fait tourner mais pas à la bonne vitesse. On n’a pas eu la bonne attitude pour trouver le but. On a concédé le premier d’une très mauvaise manière, et on a beaucoup trop souffert après. J’ai une vraie considération pour mes joueurs, et je pense que ça peut être important d’avoir une défaite comme ça, comme contre Auxerre. Je ne reproche pas l’attitude, mais plus la mentalité. On aurait pu être meilleur et attaquer avec plus de puissance.

Le prochain match contre Lyon ? Si on analyse la Ligue 1, Lille a perdu à Strasbourg, le PSG a perdu 2 points contre Reims, Lyon a perdu 2 points contre Nantes… C’est une compétition difficile. On est 2ème, je pense qu’on réalise une très bonne saison, pas extraordinaire, mais il faut qu’on continue à pousser car ce n’est pas terminé. Je suis positif pour le futur. Le PSG ? On a raté l’occasion de se rapprocher, on a raté l’occasion de prendre plus de points par rapport à Monaco et les autres. Il faut l’accepter et redémarrer plus fort qu’aujourd’hui ».

