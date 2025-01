OGC Nice – OM : De Zerbi défend Brassier et déplore un coup dur avant l’OL

Roberto De Zerbi n’était pas totalement abattu après la défaite de l’Olympique de Marseille à Nice dimanche soir en clôture de la 19e journée de Ligue 1 (0-2).

L’OM a mordu la poussière hier à Nice. Face à une équipe bien en place, les Marseillais n’ont jamais réussi à imposer leur patte pour revenir dans le match suite à l’ouverture du score précoce d’Evann Guessand (0-2).

« C’est un coup dur, on ne s’y attendait pas »

« Je suis déçu, plutôt navré. Quand on perd, on perd tous ensemble, on doit assumer nos responsabilités, moi le premier, a affirmé Roberto De Zerbi en conférence de presse d’après match. Ça peut arriver car on n’est pas invincibles, et on doit maintenant se relever comme on l’avait fait après la dernière défaite, contre Auxerre (1-3, le 8 novembre). On attaque la partie la plus importante du Championnat et il faut qu’on le fasse avec notre enthousiasme et notre âme. On va le faire avec notre groupe, avec nos valeurs. Il n’y a pas de secret. C’est un coup dur, on ne s’y attendait pas mais on a besoin d’un gros match contre Lyon dimanche prochain. On avait bien joué contre Strasbourg et Lille. Pas là, c’est différent. »

De Zerbi n’accable pas Brassier

Au sujet de Lilian Brassier, coupable sur le premier but niçois, le coach de l’OM a été clément. « Il a fait une erreur, cela arrive, a-t-il expliqué. Je demande beaucoup aux centraux et ils doivent faire beaucoup, parce qu’ils jouent à l’OM et s’ils n’y arrivent pas, c’est qu’ils ne sont pas bons pour l’OM. Avec moi, les défenseurs centraux doivent faire le jeu et s’ils ne le veulent pas, ils peuvent aller en tribune. »

Pour ne rien rater de l’actualité de l’OM, suivre notre correspondant à Marseille, Bastien Aubert, ABONNEZ-VOUS à notre chaîne Youtube, suivez-nous sur notre page Facebook But! OM et notre compte X.