OM : à quelle place faire jouer Amine Gouiri ?

Auteur d’une très bonne première sous le maillot de l’OM, Amine Gouiri peut jouer à différents postes. Où serait-il le meilleur ? Nos journalistes Laurent Hess et Raphaël Nouet en débattent.

« Plutôt à gauche »

« Je suis assez partagé sur la venue d’Amine Gouri à l’OM car j’estime que De Zerbi a surtout besoin d’un 9 meilleur que Maupay, dans un registre semblable à celui de l’ancien Niçois, c’est-à-dire un avant-centre plutôt physique capable de remiser et d’ouvrir des espaces. Mais Gouiri a fait fort pour son baptême du feu contre Lyon, il a joué un rôle important dans la victoire marseillaise à son entrée en jeu en étant notamment à l’origine du but de Mason Greenwood.

Je note que c’est depuis le côté gauche que l’ancien Rennais a été décisif et c’est peut-être un signe pour son positionnement. En faux 9, cela peut le faire aussi, je pense, mais Gouri est à l’aise lorsqu’il est un peu plus sur le côté et c’est sans doute là que De Zerbi doit creuser, pour commencer en tout cas. Cela permettra à Rabiot de retrouver un rôle plus axial, plus défensif aussi et plus approprié à ses qualités à mon sens, à son volume. Gouiri devrait apporter une touche technique supplémentaire intéressante à l’OM mais je persiste : ce qui manque le plus à Marseille à l’instant T, c’est un 9 costaud, meilleur que Maupay ! »

Laurent HESS

« En pointe »

« Dans l’absolu, je pense comme Laurent et je me dis que la meilleure place d’Amine Gouiri est sur l’aile gauche. Mais si on prend le problème à l’envers et que l’on regarde les postes où les titulaires actuels ne font pas l’unanimité, il n’y en a qu’un et c’est en pointe. Il y aurait bien aussi celui de piston gauche mais je ne pense pas que l’ancien Rennais ait le coffre pour défendre en plus d’attaquer. A droite, Luis Henrique est intouchable vu sa saison. Au milieu, le trio Hojbjerg-Rongier-Rabiot a stabilisé l’équipe depuis le déplacement à Lens et règne en maître. Enfin, Greenwood est l’arme fatale de l’OM cette saison. Il ne reste donc que la place de n°9.

OK, ce n’est pas là que Gouiri brille le plus. Mais je pense qu’il a l’intelligence de comprendre qu’il arrive dans une équipe qui tourne bien et que c’est à lui de s’adapter, de faire des efforts. Lors des prochains matches, à Angers, contre Saint-Etienne et à Auxerre, l’OM va affronter des blocs bas qui vont faire en sorte qu’il y ait peu d’espaces. C’est par la technique et la vitesse d’exécution que les Phocéens pourront trouver la brèche. Exactement les qualités de Gouiri. Quand il faudra aller au combat, Maupay pourra revenir au jeu. Mais lors des prochains matches, l’OM comme sa recrue ont tout intérêt à ce qu’elle joue devant. »

Raphaël NOUET

