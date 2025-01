OM : ce Marseillais revient de loin, et il a un message pour les supporters

Après des débuts plus que compliqués lors de son arrivée en 2020, Luis Henrique a parcouru beaucoup de chemin depuis, et peut désormais ressentir la chaleur du Vélodrome.

Dimanche, l’OM s’est cassé la figure sur la pelouse l’OGC Nice (2-0, notes). Avant cette rencontre, Luis Henrique a donné une interview pour L’Équipe, dans laquelle il a abordé plusieurs sujets, dont l’ambiance du Vélodrome. Très peu en vue lors de ses débuts sous le maillot marseillais, l’attaquant a finalement réussi à gagner sa place depuis son retour de prêt à l’hiver 2024. Il est un titulaire indiscutable de Roberto De Zerbi, et fait désormais frémir les supporters.

« À chaque fois que j’ai le ballon, je sens leur souffle »

« Lors de mes premiers matches (en 2020), je me souviens de la réaction du public quand Dimitri Payet avait le ballon. Tu sentais un frisson parcourir les tribunes. Aujourd’hui, c’est un peu mon tour. À chaque fois que j’ai le ballon, je sens leur souffle, c’est magnifique. Avant, il y avait une sorte d’énergie négative. Maintenant, ils me poussent, ils me demandent de tenter des choses, comme contre Lille (en Coupe de France, le 14 janvier, où il avait égalisé au bout du temps additionnel avant l’élimination aux tirs au but). Ça me file des frissons. Dans le vestiaire, on se dit qu’on a la chance de jouer face à un tel public. Ce n’est pas simple, mais celui qui supporte une telle pression, il est capable de jouer n’importe où. Séduire le Vélodrome, c’est comme gagner un titre », a déclaré le numéro 44. Un beau message.

