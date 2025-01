OM : De Zerbi compte sept absents et un incertain pour Lille et détruit un de ses joueurs

L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, était présent ce lundi en conférence de presse à la veille du 16e de finale de la Coupe de France face au LOSC. Morceaux choisis.

Le faible temps de récupération entre Rennes et Lille

« On a dormi à Rennes exprès pour nous reposer avant de revenir à Marseille. On est rentré hier (dimanche) et on a fait un petit entraînement pour les joueurs qui n’avaient pas joué. Pour le match de demain (mardi), on va surtout s’axer sur la vidéo. »

L’objectif en Coupe de France

« Avant de parler de titre, il faut déjà parler du match de demain (mardi) que l’on doit gagner. Car la finale de la Coupe de France est encore très loin. On va devoir faire un gros match mais bien évidemment que l’on veut gagner demain (mardi), tout comme nous voulons gagner dimanche contre Strasbourg. »

La connexion entre joueurs et supporters

« Mon objectif principal quand j’arrive dans un club, est de créer un lien, une connexion, entre les joueurs et les supporters. Le plus important n’est pas le fait que les supporters apprécient mon style. Ce que je veux, c’est que les supporters aiment les joueurs. Et je pense qu’on est en train d’y arriver. C’est ça qui m’offre le plus d’émotion. »

« Si Sternal n’a pas joué, c’est parce qu’il n’avait pas le niveau à l’instant T »

Le faible temps de jeu de Sternal

« Je n’ai pas beaucoup utilisé Enzo Sternal parce qu’à l’heure actuelle, il y a des joueurs meilleurs que lui. Je me concentre juste sur le terrain. Si le terrain me fournit des réponses je dois les prendre en considération. Robinio Vaz est avec nous parce qu’il a des qualités différentes de Sternal. Alexi Koum a joué à Saint-Etienne mais je ne l’ai pas fait rentrer pour lui faire de cadeaux. Si Sternal n’a pas joué, c’est parce qu’il n’avait pas le niveau à l’instant T. »

La blessure de Wahi

« Elye Wahi était déjà blessé depuis quelques jours. Il l’est toujours. On aurait aimé l’avoir avec nous car ça aurait été utile d’avoir des joueurs frais, surtout pour ces deux matchs qui se suivent. »

Sept absents et un incertain pour l’OM face à Lille

Si Roberto De Zerbi n’a pas fait le point sur son groupe lors de sa conférence de presse, RMC Sport nous apprend, de son côté, que l’entraîneur marseillais devrait être privé d’Alexi Koum, Geoffrey Kondogbia, Amine Harit et Elye Wahi en plus des blessés de longue date que sont Ruben Blanco, Valentin Carboni et Faris Moumbagna pour affronter les Dogues. Pol Lirola, qui a repris le chemin de l’entraînement, serait, lui, très incertain.

